Canvi al 10 de Downing Street
Andy Burnham relleva Starmer amb el vent a favor i moltes incògnites
El to positiu del setè primer ministre britànic en 10 anys serà posat a prova per l’agenda internacional, el cost de la vida, la despesa en defensa i les lluites caïnites
María Valles
El periple d’Andy Burnham al número 10 de Downing Street culmina avui amb la seva entrada triomfant, després d’unes primàries sense rival, convocades expressament per portar al durant nou anys alcalde de Manchester a la residència oficial. El projecte polític del setè primer ministre britànic en 10 anys és una incògnita, però la seva aclaparadora victòria en les eleccions parcials que fa un mes el van tornar al Parlament ha convençut el laborisme que Burnham és la gran esperança per protegir la majoria absoluta que el 2024 va portar el partit al poder, després de 14 anys a l’oposició.
En la seva tornada a la política nacional, Burnham no ha necessitat persuadir la militància, ni l’electorat. Tampoc és un desconegut, ja que havia ocupat llocs ministerials amb Tony Blair i Gordon Brown i va ser aspirant al lideratge laborista, sense èxit, el 2010 i el 2015. Aquesta vegada, el lloc semblava seu des que va quedar clar que Keir Starmer era cadàver polític, un òbit certificat després de la desfeta electoral en els comicis del maig.
La seva prioritat ha sigut, per tant, evitar fer passos en fals, protegir la imatge de proximitat sobre la qual vol assentar la seva manera de fer política i mantenir les seves cartes enganxades al pit. Divendres, després d’assumir formalment el lideratge laborista, va dir que tenia un pla, però s’ha cuidat de no revelar-lo. El seu equip tan sols ha donat pistes, com el final del veto a noves llicències d’explotació d’hidrocarburs, l’abandonament dels controvertits documents d’identitat digitals o mà dura amb empreses amb una qüestionable gestió de recursos públics, com Thames Water, la companyia britànica d’aigua més important.
El puzle dels ministres
El 59è primer ministre britànic ha d’aprofitar el vent a favor d’aquesta arrencada de mandat per a les apostes compromeses. Ahir va dedicar part de la jornada a la tasca més infausta de tot nou mandatari: informar els ministres que seran reemplaçats del seu imminent acomiadament. El Departament de Finances és la cartera més delicada, atès el missatge que la seva elecció mana sobre el seu projecte i prioritats. Durant setmanes, l’exlíder laborista i actual titular de Medi Ambient, Ed Miliband, semblava el més ben posicionat, però el seu perfil, més a l’esquerra i contrari a l’explotació petrolífera, inquietava els mercats, cosa que beneficiaria la vigent responsable d’Interior, Shabana Mahmood, considerada més centrista.
Difícilment Burnham gaudirà d’una posició tan privilegiada com l’actual. Nou en el poder, sense haver hagut de posicionar-se més enllà d’obvis bons desitjos per al país i sense haver decebut encara cap de les famílies que cohabiten en la gran coalició que és el laborisme, el seu full està en blanc. Després del període de gràcia durant l’estiu, la lluna de mel arribarà previsiblement a la fi quan Burnham hagi de prendre decisions.
En els seus comptats discursos públics, la constant ha sigut la necessitat de canvi estructural, davant el fracàs del model liberal en els últims 40 anys, i el seu desig de descentralitzar l’acció de govern. En la seva única intervenció com a líder va advertir que aquesta és l’última oportunitat, si bé si alguna cosa ha demostrat la porta giratòria en la qual s’ha convertit el número 10 és que diagnosticar un problema no significa necessàriament identificar-ne el tractament.
Menys agenda internacional
Downing Street és la direcció més cobejada de la política britànica, però en les últimes dècades s’ha convertit en residència maleïda, de la qual els inquilins surten per la força, i no per decisió de les urnes. Burnham no va amagar mai que era la seva meta final i no hi ha res anticonstitucional en la via escollida, ni tan sols malgrat que, en les últimes generals, Burnham no havia aspirat a escó i la seva tornada a la política estatal semblava política ficció. A favor seu té un estil informal, afable i pròxim, el pol oposat a la rigidesa de Starmer, però l’absència de debat incomoda fins i tot en les seves pròpies files.
Divendres passat, Burnham va desplegar capacitat oratòria i la seva evident habilitat de generar il·lusió. El nou premier ha deixat entreveure que no atorgarà a l’agenda internacional el mateix pes que Starmer, però la relació amb els Estats Units, o amb la Unió Europea, ocuparà un notable espai a la seva taula de treball.
En l’àmbit nacional, ha avançat que la seva prioritat serà millorar la qualitat de vida dels britànics, alleujant un cost en alça permanent, però també haurà de donar resposta a desafiaments com la monumental factura de l’Estat del benestar, equivalent a gairebé 70.000 milions d’euros anuals; la despesa en defensa, que necessàriament haurà d’augmentar per arribar a l’objectiu del 3% del PIB; o el problema estructural de la falta d’habitatge. El pròxim primer ministre ha demostrat tenir una fèrria vocació de regenerar el país, però des d’aquest dilluns haurà de demostrar que també té el pla per fer-ho.
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