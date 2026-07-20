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Gira internacional

Díaz desisteix de liderar Sumar en el Govern i busca suports per a l’OIT

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gao Hongbo, el pasado diciembre.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gao Hongbo, el pasado diciembre. / Alioune Ndiaye / EFE

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Ana Cabanillas

Madrid

Yolanda Díaz renuncia al seu protagonisme en el Govern per centrar-se en la seva carrera internacional. Tres anys després de les generals que el van consagrar com a número dos de Pedro Sánchez en el Consell de Ministres i líder de l’ala minoritària de la coalició, la vicepresidenta segona ha esquivat el seu paper en la política nacional. El seu objectiu passa ara per buscar avals per optar a la direcció de l’Organització Internacional del Treball (OIT), que es renovarà el mes de novembre vinent.

El salt encara no és oficial, a l’espera de si obté prou recolzaments diplomàtics, però el cert és que els seus plans ja han suposat un important canvi en la lògica interna de Sumar, on la vicepresidenta segona ha claudicat com a principal interlocutora de l’ala socialista. Díaz va renunciar al febrer a repetir com a candidata de l’espai polític, després de les pressions rebudes per retirar-se. No obstant, l’acord entre els partits de Sumar era mantenir-la com a principal interlocutora de Sánchez i valedora de Sumar en el Govern. Una tasca a què ella mateixa ha renunciat.

15 països en cinc mesos

Des que va anunciar la seva sortida, la gallega ha anat delegant el seu paper en la política nacional per emprendre una tourné que l’ha portat a una quinzena de països en tot just cinc mesos, entre els quals destaquen dos viatges oficials als EUA, la Xina, Mèxic, el Senegal o diverses cites a Ginebra (Suïssa), on té la seva seu l’OIT.

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Queda molt lluny aquell temps en què Díaz marcava les posicions de Sumar dins del Govern. "Està totalment fora", resumeixen fonts pròximes, que apunten que la vicepresidenta "ha deixat de tenir un paper proactiu". Fins fa uns mesos, Díaz s’encarregava de mantenir la interlocució amb tots els ministres de l’espai polític, s’interessava pels assumptes de les diferents carteres i marcava posicions polítiques. Una situació que ha desdibuixat fortament Sumar en un context de crisi de Govern, amb l’esclat de múltiples casos de corrupció.

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