Conflicte al Pròxim Orient
Els EUA i l’Iran mantenen els atacs al suspendre Teheran l’alto el foc
Les autoritats nord-americanes afirmen haver atacat instal·lacions iranianes de vigilància costanera i defensa aèria en la vuitena nit de bombardejos
El president Donald Trump va declarar que «no [li] podia importar menys» l’anunci de Teheran
Andrea López-Tomàs
La realitat de la guerra torna a instal·lar-se al Pròxim Orient. Els atacs creuats entre els Estats Units i l’Iran dominen de nou el cel de la regió i continuen provocant víctimes mortals. Dissabte Teheran va anunciar la suspensió de l’acord d’alto el foc amb Washington obtingut fa tot just un mes. "Hem suspès els nostres compromisos adquirits en virtut del memoràndum d’entesa i ja no els estem implementant", va afirmar el viceministre de Relacions Exteriors iranià, Kazem Gharibabadi, a l’agència iraniana Tasnim. Hores més tard, el president nord-americà Donald Trump va declarar que "no [li] podia importar menys".
Mentrestant, els atacs no s’han aturat. Durant la vuitena nit consecutiva de bombardejos, les autoritats castrenses nord-americanes han dit haver assolit instal·lacions iranianes de vigilància costanera i defensa aèria, capacitats marítimes i dipòsits de míssils i drons. Els mitjans iranians han informat que s’han registrat explosions en ciutats litorals com Qeshm, Bandar Abbas, Sirik, Hajiabad i Shadegan. Ahir l’Organització d’Energia Atòmica de l’Iran va afirmar que diversos projectils han impactat a l’emplaçament de la central nuclear de Darkhovin, actualment en construcció a la província de Jutgestan, al sud-oest del país a la frontera amb l’Iraq.
És precisament al sud de l’Iran on s’han concentrat la majoria dels atacs d’aquesta renovada campanya militar contra el país persa. Allà diversos ponts, túnels, aeroports, carreteres i vies fèrries han resultat danyats. Els constants bombardejos han provocat l’evacuació d’hospitals i escoles, cosa que ha fet ajornar els exàmens. Tot i que gran part dels bombardejos tenen per objectiu infraestuctura militar per debilitar la Guàrdia Revolucionària Islàmica, també edificis civils s’han vist afectats. L’atac contra un pont a la ciutat portuària de Bandar Khamir dijous va matar set civils, incloses dues nenes.
"Qualsevol agressió o acte de barbàrie rebrà una resposta decisiva i devastadora" per part de les forces armades de l’Iran, va advertir el màxim comandant iranià, Ali Abdullahi. La Guàrdia Revolucionària Islàmica va insistir que no cedirà l’estret d’Ormuz al considerar que la raó per la qual Washington se centra a atacar aquestes províncies litorals és per evitar que segueixi sota el seu control.
Ahir aquest cos militar iranià va afirmar que dos vaixells que intentaven abandonar l’estret per una "ruta insegura" van patir "accidents" i es van aturar, mentre que dos vaixells més es van negar a continuar. Des de la firma del memoràndum d’entesa, Teheran ha mantingut la seva autoritat sobre el canal, amb la qual cosa ha obligat els vaixells a utilitzar una ruta marítima pròxima a la seva costa, en lloc de la més pròxima a Oman, i ha atacat els que considera que no acaten aquesta mesura.
Al seu torn, les forces iranianes van respondre amb atacs sobre alguns països del Golf amb presència nord-americana. Dissabte els dos soldats nord-americans morts en una base militar a Jordània per un atac iranià es van convertir en les primeres baixes nord-americanes en aquesta renovada ofensiva. Ahir, el regne haiximita va continuar sent objectiu dels míssils iranians, cosa que va fer saltar les sirenes antiaèries a la capital, Amman. L’Exèrcit jordà va afirmar que les seves forces han fet caure tres míssils iranians, mentre que un quart va caure en una zona remota, per la qual cosa no s’han reportat víctimes ni danys materials. Almenys vuit membres del Partit de la Llibertat del Kurdistan, a l’exili, van resultar ferits en un atac amb drons al nord-oest de l’Iraq.
Plantes d’aigua, atacades
També Bahrain i Kuwait van patir els cops més durs. Les autoritats castrenses iranianes van reivindicar el llançament d’un atac de drons a gran escala contra un camp de munició en la infraestructura militar nord-americana Camp al-Adiri i contra radars de defensa aèria a la base Ali al-Salem a Kuwait. El govern d’aquest país va anunciar que una planta de destil·lació d’aigua i energia elèctrica ha sigut atacada per l’Iran per segona vegada en dos dies, cosa que ha provocat incendis en algunes instal·lacions. La setmana passada, els Estats Units van bombardejar una planta de tractament d’aigua al sud de l’Iran, de manera que es va deixar 10.000 persones sense aigua potable. El golf Pèrsic, una de les regions amb més escassetat hídrica del món, té una enorme dependència d’aquestes plantes.
"Els nord-americans estan intentant compensar la derrota en aquesta guerra mitjançant accions militars i tornar l’estret d’Ormuz al seu estat anterior a la guerra, però sens dubte no ho aconseguiran", va declarar el general de brigada Yadollah Javani, comandant de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, en una publicació a Telegram, alhora que ha promès "venjança i retribució" per als que van assassinar el líder suprem Ali Khamenei. Trump va declarar a la cadena NewsNation que li "és completament igual" l’anunci de Teheran de no respectar el memoràndum d’entesa firmat entre els Estats Units i l’Iran el mes passat. L’objectiu principal de la guerra és "impedir mai que l’Iran tingui armes nuclears", va afegir.
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