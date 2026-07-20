Íhor Brusylo, nou ambaixador d’Ucraïna a Itàlia: "Ucraïna està disposada al diàleg amb Putin. És una guerra innecessària"
L’ara ambaixador d’Ucraïna a Roma afirma que els EUA i Europa han d’elevar la pressió sobre Rússia per forçar la negociació
Renunciar a l’entrada d’Ucraïna a l’OTAN pot ser un assumpte negociable
Irene Savio
L’entrevista amb Íhor Brusylo s’inicia amb una coincidència surrealista. A l’ambaixada d’Ucraïna a Roma no hi ha electricitat per una apagada que afecta el barri. Brusyho no ho diu, però la ment va a les apagades a les ciutats ucraïneses provocades pels atacs russos. "Per sort aquí és per la calor", diu amb sarcasme l’avui ambaixador ucraïnès a Itàlia, antic assessor en política internacional i vicecap de l’Oficina de Volodímir Zelenski (càrrec que ocupava des del març del 2021).
¿Quines perspectives hi ha d’un alto el foc?
El bloqueig és a Moscou. Ucraïna ofereix negociacions directes des del principi; Zelenski ho ha repetit moltes vegades perquè res substitueix el contacte directe.
Llavors Zelenski realment està disposat al diàleg amb Putin.
Sí. ¿I sap per què? Perquè aquesta és l’única manera d’acabar la guerra. La resta signifi- ca continuar amb una guerra innecessària, que és el que Putin està fent. Creu que encara pot guanyar per la via militar, tot i que no sigui cert.
¿Quins obstacles impedeixen un acord i quines són avui les línies vermelles d’Ucraïna?
L’únic que impedeix la taula de negociació és la negativa d’una sola persona a asseure-s’hi: Putin. La via diplomàtica és molt difícil amb ell en el poder. I les nostres línies vermelles, les de sempre, continuen sent les mateixes: no reduir les nostres forces armades, no acceptar un veto rus a l’adhesió europea i no deixar que Moscou decideixi si ens alineem amb l’OTAN. Això correspon a l’Aliança, no a Rússia.
¿Renunciar a l’OTAN llavors no és sobre la taula?
¿Que si pot ser un assumpte negociable? Ho pot ser, per descomptat. Podem discutir, aquesta guerra no pot continuar per sempre. Ha de ser aturada, però l’única manera és exercir més pressió sobre Rússia. Ha arribat l’hora que els EUA i Europa entenguin que han d’aplicar l’últim tram de pressió.
I això seria...
Sancions econòmiques serioses sobre la indústria militar, el petroli, els combustibles i la flota a l’ombra. I deixar d’emetre visats als qui recolzen aquesta guerra. Que disfrutin de la bellesa de la seva misèria a casa; no tenen per què venir a disfrutar-la a la Unió Europea.
¿I Crimea, el Donbàs...?
Rússia prepara, per cert, eleccions aquesta tardor als territoris ocupats i trucarà a observadors europeus per legitimar-les. No servirà de res: ni Crimea ni la resta seran reconeguts internacionalment com a territori rus. És territori ucraïnès ocupat per la força des del 2014 i així ha de continuar constant en el dret internacional.
¿Hi ha interlocutors a Rússia amb qui Ucraïna creu que és possible negociar?
Sí, tot i que no sabem qui són encara. Hi ha sectors, especialment de l’empresariat, que volen tornar a fer negocis amb el món i saben que aquesta guerra els perjudica, però viuen en una autocràcia, una dictadura, i no poden dir-ho públicament. Però sí, crec que hi ha gent amb qui es pot raonar; res és impossible. La diplomàcia continua sent l’eina que acabarà posant fi al conflicte; la guerra, per si sola, no ho farà.
¿No hi ha cap negociació en marxa?
No que jo sàpiga. A més, s’han tornat inútils. Nosaltres podem ajustar la nostra posició perquè el nostre negociador manté contacte directe amb el president. Ells es limiten a repetir les consignes que porten de Moscou i no tenen capacitat per negociar de veritat.
Mirant enrere, ¿la pau va estar a prop en algun moment?
Amb l’arribada de Trump al procés hi va haver més esperança que les coses es moguessin més ràpid. Després va venir Alaska, diverses trucades i, de nou, el punt mort. Tampoc hi va haver mai, per part de Rússia, una voluntat real d’acabar la guerra. Crec que tem que fer-ho li faci semblar feble davant els russos. A més, està convençut que encara pot imposar-se i només acceptaria una negociació en la qual Ucraïna reconegués la derrota, cedís els seus territoris i proclamés Rússia vencedora. Això no passarà.
Els míssils balístics russos semblen imparables.
És el nostre problema més gran ara mateix, juntament amb el finançament: podríem produir moltes més armes si hi hagués més inversió. Fa falta protecció antibalística abans de l’hivern. I no comptem amb una reserva de personal com la russa. Ells han malgastat la vida dels seus soldats; nosaltres no podem. Aquest és un dels nostres desafiaments més grans.
Hi ha polèmiques sobre això...
Per això la tecnologia és la prioritat. Hem de guanyar aquesta guerra de manera asimètrica. Els drons han canviat aquest any la línia del front, que sembla estàtica. De simples drons FPV de reconeixement hem passat a atacs de precisió a 3.000 quilòmetres dins de Rússia. L’objectiu és que els russos entenguin que aquesta guerra no ha de continuar, i també esgotar el potencial econòmic de Moscou.
Intenten minar-los la moral.
Ells fan el mateix.
Zelenski acaba de destituir el ministre de Defensa, Fedorov, i hi ha protestes a Ucraïna. ¿El preocupen aquestes protestes?
És el preu de la democràcia: la gent pot sortir al carrer i dir que no hi està d’acord. Però en temps de guerra no hi ha decisions fàcils i gairebé totes són impopulars. Al final, la responsabilitat recau en una sola persona que té més informació que ningú. Poden no agradar, però l’objectiu és preservar Ucraïna. Quan arribi la tardor i la conscripció general a Rússia sumi un altre milió de soldats contra la seva voluntat, caldrà prendre més decisions difícils i asimètriques.
¿Què ha passat entre Fedorov i el comandant en cap de l’Exèrcit, Oleksandr Srskii? El conflicte és entre ells dos, ¿oi?
És el que llegim a la premsa. Probablement, sí.
És públic...
S’ha dit, tot i que en temps de guerra no hauríem de parlar de temes interns. Però insisteixo: aquesta decisió es basa en diversos elements que només coneix una persona. Ser ministre de Defensa no és una posició envejable. És clar que es tracta de millorar l’Exèrcit, però aquest no és el quadre complet.
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