Plus Ultra
Julito confessa per escrit al jutge que es va pactar l’1% del rescat de Plus Ultra per a Zapatero
En un escrit remès al jutge la vigília de la seva declaració a l’Audiència Nacional pel rescat de l’aerolínia
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Cristina Gallardo
Julio Martínez, conegut com a ‘Julito’ i considerat com el «testaferro» de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, ha remès un escrit al jutge en què confessa que es va acordar l’abonament d’un 1% del rescat que cobrés l’aerolínia Plus Ultra.
En la vigília de la seva declaració a l’Audiència Nacional pel cas en què s’investiga el rescat de l’aerolínia, en un escrit al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, Martínez assegura que «el 30/07/2020 es va firmar un contracte entre Plus Ultra i AR en el qual es van acordar uns honoraris que es van fixar en 5.000 euros mensuals més el corresponent IVA. Amb independència de la redacció del contracte, la realitat va ser que els honoraris per cobrar eren en concepte de l’assessorament que des del maig estava oferint el senyor Rodríguez Zapatero».
«Addicionalment, en contraprestació als serveis prestats i a l’èxit de l’operació, el 19/01/2021 es va firmar un contracte entre Plus Ultra i la mercantil Idella Consulenza Stra estratègia SL mitjançant el qual la primera es comprometia a abonar l’1% del finançament obtingut a Idella, en el supòsit que finalment s’aprovés l’ajuda sol·licitada».
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