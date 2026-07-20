Maroto serà la candidata del PSOE a l’alcaldia de Madrid
La portaveu socialista a l’Ajuntament repetirà com a aspirant el 2027 després de vèncer Enma López en les primàries
El Periódico
La portaveu socialista a l’Ajuntament de Madrid i secretària general del PSOE Madrid Ciudad, Reyes Maroto, repetirà com a candidata del PSOE en les eleccions de la ciutat de Madrid del 2027 després de vèncer ahir en les votacions de primàries la seva portaveu adjunta, Enma López. La militància aposta així per la continuïtat del projecte iniciat per Maroto el 2023, quan va ser candidata a l’alcaldia de Madrid després del seu pas pel Govern d’Espanya. Maroto es va imposar amb 1.045 paperetes, a les 841 obtingudes de la seva rival.
Durant el procés intern, Maroto va comptar amb el suport visible del gruix del grup municipal i de càrrecs socialistes com la portaveu del PSOE a l’Assemblea de Madrid, Mar Espinar. També el secretari general del PSOE-M, Óscar López, va apel·lar a Maroto durant la recollida d’avals per aconseguir el canvi polític a Madrid el 2027, tot i que no es va decantar formalment per cap de les dues candidates.
El repte següent
La candidata socialista afronta ara el repte de disputar l’alcaldia a José Luis Martínez-Almeida després d’un mandat marcat per una relació especialment tensa entre el Govern municipal i el PSOE. El moment de més xoc va arribar el 2025, quan l’alcalde del PP va anunciar la ruptura de relacions institucionals amb Maroto per les seves declaracions sobre les morts en residències durant la pandèmia.
"Avui sortim amb més força perquè la militància socialista ha demostrat que l’exercici de democràcia interna és un exercici que fa que el projecte sempre en surti reforçat", va traslladar Maroto en la seva intervenció des de la seu del PSOE-M ahir, després de conèixer el resultat de les primàries.
La socialista, que va ser rebuda amb un sentit aplaudiment per regidors del grup municipal com Enrique Rico, Meritxell Tizón, Ignacio Benito i Jorge Donaire, va assegurar que ahir va ser "un dia especialment important" perquè la militància socialista li havia donat la seva confiança, un fet que va definir com "un compromís" i "una responsabilitat". I, va felicitar López –present en l’acte– i el seu equip per la campanya duta a terme.
Una de les primeres incògnites serà l’encaix de López després d’unes primàries en les quals Maroto va insistir que la pugna interna havia d’unir el PSOE per sortir "amb més forces i més ganes" cap al 2027.
- La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
- Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
- Ayoub Shimi, pare d'un menor d'11 anys, que viu a Manresa en una tenda de campanya: «Un nen no pot estar al carrer»
- Els arquitectes a Manresa alerten: 'Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats
- Un accident entre una moto i dos cotxes obliga a tallar la C-55 a Castellbell i el Vilar
- Castellbell ha hagut de tancar el bany a les piscines quatre dies per la presència de defecacions
- Tres hospitals de Barcelona centralitzen l’antídot contra els escurçons, presents també a la Catalunya central
- Descobreix l'indret amagat de la Costa Brava que molt poca gent coneix: un paradís amb aigua turquesa i cristal·lina