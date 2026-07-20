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Junqueras responsabilitza Junts del creixement d’Aliança Catalana: «Quan mai ets útil, els teus votants voten qualsevol inútil»
El Govern ofereix a Junts introduir canvis en el finançament a canvi del seu suport: «Negociem i millorem la proposta»
Carlota Camps
«Quan mai ets útil, pot acabar passant que els teus votants votin qualsevol inútil». Amb aquest dard, el president d’ERC,Oriol Junqueras, ha elevat la pressió contra Junts perquè els seus set diputats recolzin el nou model de finançament quan es discuteixi al Congrés. Així, en una entrevista a SER Catalunya, Junqueras ha responsabilitzat els postconvergents dels bons resultats de formacions com Aliança Catalana a les últimes enquestes.
«El seu creixement només s’entén en la mesura que Junts ha decidit no ser útil en moltes qüestions», ha respost a la pregunta de per què votants independentistes es decanten ara per les propostes de Sílvia Orriols.
De la mateixa manera, Junqueras ha defensat l’acord aconseguit pel seu partit i el Govern, i ha assegurat que el nou model és millor «per a Catalunya». «Espero que permetin la tramitació pel bé de tothom; que a Junts no se li passi pel cap votar amb el PP i Vox contra els hospitals i les escoles», ha afirmat el republicà, després d’assegurar que els recursos addicionals que el Govern injectaria a les comunitats –22.000 milions en total, 4.700 milions en el cas de Catalunya– anirien destinats a educació i sanitat.
Els postconvergents, per la seva banda, han avisat en més d’una ocasió que no preveuen recolzar la formulació actual, ja que consideren que «perpetua el cafè per a tothom». La formació exigeix a ERC renegociar el nou model i defensa que l’únic model acceptable per «revertir» el dèficit fiscal estructural de Catalunya –que xifra en més de 22.000 milions d’euros– seria una espècie de concert econòmic semblant al que tenen el País Basc o Navarra.
El dard de Junqueras al partit liderat per Carles Puigdemont té especial rellevància després del resultat de l’última enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que situa els postconvergents com a quarta força –per darrere del PSC, ERC i Aliança Catalana– i passant de tenir 35 diputats a retenir només entre 16 i 18 escons al Parlament.
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