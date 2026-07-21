Comerç ‘online’
Brussel·les multa amb 550 milions d’euros AliExpress
La CE afirma que l’empresa no prevé la venda de productes il·legals i falsificats
Beatriz Ríos
.La Comissió Europea ha multat aquest dilluns AliExpress amb 550 milions d’euros, la sanció més alta fins ara, al considerar que el gegant xinès no fa prou per lluitar contra la venda de productes il·legals i falsificats a la seva plataforma, cosa que suposa una violació de les normes comunitàries.
El març del 2024, la Comissió va obrir una investigació contra AliExpress al sospitar que podria estar violant la llei de serveis digitals de la UE. La investigació cobria des dels sistemes de recomanació fins a la transparència en la publicitat, passant pels mecanismes d’avaluació de riscos que s’estiguessin venent productes il·legals a la plataforma. Un any després Brussel·les va determinar que l’empresa xinesa havia resolt bona part d’aquests problemes, però no tots. Aquest dilluns, l’Executiu comunitari ha confirmat una multa de 550 milions d’euros al considerar que AliExpress no ha fet prou per mitigar el risc de venda de productes il·legals, perillosos o falsificats. "En essència, concloem que AliExpress no va avaluar ni mitigat el risc que els consumidors europeus compressin productes il·legals, la qual cosa constitueix una violació de la directiva de serveis digitals", han explicat fonts comunitàries. En particular, Brussel·les ha denunciat la falta de personal i procediments adequats per fer front a aquest fenomen.
Falta de personal
En primer lloc, la Comissió considera que l’empresa "va sobreestimar l’eficàcia del seu sistema per detectar i eliminar productes il·legals" i no va ser realista al determinar el personal necessari per fer front a la càrrega de treball. "AliExpress no tenia prou moderadors de contingut", han explicat fonts de la Comissió. Brussel·les ha denunciat que, com a conseqüència, el sistema, que exigia als minoristes proves que tenien dret a utilitzar certes marques o vendre certs productes "no estava controlat, ni s’aplicava de manera efectiva"
Per a Brussel·les, AliExpress té un problema estructural. L’executiu va portar a terme proves per comprovar, d’una banda, si hi havia productes il·legals disponibles a la plataforma. D’altra banda, si una vegada identificats aquests productes, aquests eren retirats. I si no, durant quant temps seguien a la venda. El resultat va ser que molts dels productes identificats com a il·legals, com falsificacions o joguines i cosmètics perillosos, es van mantenir a la plataforma durant setmanes, fins i tot després de ser identificats com a tals. A més, la Comissió ha assegurat que l’empresa no va aplicar la seva pròpia política de sancions contra els venedors d’aquests productes.
L’Executiu comunitari ha determinat a més en la seva investigació que els controls d’AliExpress poden eludir-se fàcilment. De fet, Brussel·les ha denunciat que alguns venedors modificaven la categoria de certs productes per beneficiar-se de requisits més flexibles, posant així en circulació productes il·legals. "Els venedors d’aquests productes perjudiquen les empreses legítimes que inverteixen en disseny, proves de seguretat i innovació, obligant-les a competir amb productes que no realitzen aquestes inversions", va advertir la Comissió.
És la segona multa en tot just uns mesos que la Comissió imposa a una plataforma de comerç ‘online’ xinesa per aquesta raó. El mes de maig passat, l’Executiu comunitari va multar Temu amb 200 milions d’euros precisament perquè el seu sistema d’avaluació de riscos va resultar ser també insuficient.
Segons les xifres de la Comissió, amb 193 milions d’usuaris, AliExpress és la plataforma de venda ‘online’ xinesa més gran per sobre de Shein, amb 156 milions, i Temu, amb 130 milions. Brussel·les ha calculat la multa, la més alta fins ara, tenint en compte el volum de vendes d’Alibaba, a la qual pertany la plataforma, però també la durada o la gravetat de la infracció.
AliExpress té ara fins al pròxim mes d’octubre per prendre mesures per reparar les deficiències del seu sistema. "Esperem que Aliexpress, amb qui tenim una cooperació relativament bona, presenti mesures i ens permeti avaluar això", han assegurat fonts comunitàries.
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