Relleu a Downing Street
Burnham debuta com a primer ministre amb una purga als fidels de Starmer
El líder laborista promet un pla a 10 anys per regenerar el Regne Unit el seu primer dia com a ‘premier’
Admet que la classe política "no ha sigut prou bona"
María Valles
L’hora de la veritat ha arribat per al nou primer ministre britànic. Després d’assumir ahir el càrrec que havia anhelat durant gran part de la seva carrera política, Andy Burnham va declarar: "És el moment de creure de nou, de tornar l’esperança". La seva precipitada mudança al número 10 de Downing Street arriba després d’unes primàries sense rivals, ni debat intern en el Partit Laborista, si bé en la seva primera intervenció després de ser nomenat pel rei Carles III va avançar que en els pròxims mesos presentarà un "pla a deu anys" per posar el Regne Unit "en ruta cap a on volem que estigui".
La idea no és nova. El seu predecessor, Keir Starmer, havia promès Deu Anys de Missió de Renovació, però la profunda impopularitat del ja exmandatari britànic acabaria provocant el desallotjament només dos anys després d’una robusta majoria absoluta que ara hereta Burnham, considerat en les seves files un actiu electoral capaç de reeditar la victòria. Conegut com el Rei del Nord per la influència que els seus nou anys com a alcalde de Manchester li havien brindat als bastions septentrionals d’Anglaterra, l’autoritat de Burnham és al seu zenit, amb les seves prioritats encara per revelar i la incògnita dominant àrees clau com defensa, política exterior o la mastodòntica factura de l’Estat del benestar.
El dimitit Healey
Part de l’encàrrec del rei passava per elegir nou gabinet. La guàrdia pretoriana de Starmer va ser la primera a abandonar l’Executiu, inclosos pesos pesants com el vice primer ministre, David Lammy, i la titular de Finances, Rachel Reeves, que hauria rebutjat l’oferta d’una cartera alternativa. L’altra cara de la moneda és el seu reemplaçament, el veterà John Healey, que assumeix el Ministeri d’Economia, segon càrrec més important del Govern després del primer ministre, només unes setmanes després d’haver dimitit com a responsable de Defensa.
La seva sortida va respondre al seu desacord amb Starmer per la despesa militar. Healey considerava que la proposta del llavors mandatari no garantia la seguretat del Regne Unit, cosa que suggereix que Burnham empara l’augment de despesa de Defensa com una prioritat. L’exlíder laborista i fins ara titular d’Energia, Ed Miliband, passa al departament d’Exteriors, i a Interior continuarà Shabana Mahmood, de les poques que se salva de la purga.
Davant un Regne Unit que assisteix amb alarmant assiduïtat a la coreografia institucional, sense urnes pel mig, d’un primer ministre sortint i l’entrada triomfal del seu successor, Burnham va admetre que la ciutadania n’està "farta" i que la classe política "no ha sigut prou bona".
El Regne Unit acumula cinc primers ministres en quatre anys, un ritme frenètic del qual el mateix Burnham es va mostrar "profundament conscient" i que convida a "la reflexió". "En la meva generació de polítics, necessitem millorar i estar a l’altura dels desafiaments", va dir, amb l’objectiu que un país que suma set mandataris en una dècada "recuperi de nou la seva estabilitat".
Exemplificant la seva concepció personal de la política com un espai de proximitat, Burnham va prescindir del faristol de les grans ocasions, de notes o teleapuntador, per a una al·locució relativament breu, més abundant en apel·lacions a l’esperança que en detalls de com preveu governar.
Atesa la seva coronació en el Partit Laborista, Burnham no havia necessitat concretar apostes programàtiques i en el seu discurs inaugural es va limitar a reiterar les línies mestres anticipades en el compte enrere que l’ha portat a Downing Street: el seu desig de donar "un respir" davant l’alça del cost de la vida, la seva intenció de descentralitzar el nucli de poder per millorar l’acció de Govern i la necessitat de "fer la política millor".
Des que el 18 de juny va obtenir un escó al Parlament en uns comicis convocats expressament per impulsar-lo a la residència oficial, Burnham ha desplegat un discurs optimista que va mantenir a la seva arribada al número 10, fet que evidencia que ha pres nota del desencert del seu antecessor a l’adoptar un to excessivament ombrívol en les seves primeres situacions en el poder. Burnham va parlar de "posar els valors adequats al cor del Govern".
"La cura de la gent serà el nucli de tot el que faci", va prometre en una intervenció en la qual va anticipar un "nou model polític i un nou model econòmic", basats en el "control públic" dels recursos "essencials de la vida", una reindustrialització del Regne Unit i el compliment de les "regles fiscals" compromeses abans de les generals del 2024. A curt termini, va prometre mesures imminents per ajudar amb el cost de la vida i la seva "primera instrucció serà acabar amb el sensellarisme".
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