Obres de l'L9
El Govern aprova les primeres ajudes per als veïns i negocis afectats pel forat del Putxet
Es tracta d’un primer paquet urgent d’avançaments a particulars a compte de futures indemnitzacions i d’una línia d’emergències de l’Institut Català de Finances per a comerços i empreses
La tornada gradual dels desallotjats del Putxet impacienta els més afectats: «No són unes vacances tot i que estigui en un hotel»
Sara González
Dues setmanes després del clot al Putxet de Barcelona provocat per les obres de l’L9, el Govern ha aprovat aquest dimarts el primer paquet de mesures urgents per compensar tant els veïns com els negocis de la zona afectats. La finalitat, ha especificat l’Executiu, és «pal·liar els perjudicis» derivats de l’incident, que ha provocat que desenes de veïns hagin hagut d’allotjar-se en cases de familiars o hotels i que alguns comerços i empreses hagin hagut de frenar la seva activitat per afrontar desperfectes.
La quantia destinada a les ajudes no està definida perquè, segons ha explicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, s’ajustarà en funció de les necessitats. «No hi ha un límit, s’atendran totes les necessitats», ha assegurat.
Les ajudes es canalitzaran per dues vies. D’una banda, el Govern ha autoritzat transferències del Fons de Contingència per finançar avançaments als particulars que, després, aniran a compte de futures indemnitzacions per compensar les afectacions personals sofertes. Hi ha veïns de fins a 82 habitatges que, en aquests moments, no han pogut tornar al seu pis, perquè només s’ha pogut garantir que tornessin les famílies de dos dels vuit edificis afectats. Paneque ha concretat que s’atendran totes les afectacions i despeses derivades de no poder estar allotjats als seus habitatges.
Pel que fa als negocis afectats per les obres, s’ampliarà la cobertura de la línia d’emergències de l’Institut Català de Finances (ICF) perquè puguin començar a rebre compensacions de manera immediata, garantir la seva liquiditat i pal·liar la pèrdua de facturació derivada dels tancaments. Aquesta línia es va crear l’octubre de l’any passat amb la finalitat d’oferir finançament en condicions preferents a les empreses que han de fer front a desperfectes ocasionats per qualsevol tipus d’emergència.
La consellera ha explicat que continuen els treballs de reallotjament, prioritzant els criteris de «seguretat i prudència» que han establert els tècnics. Ha assegurat que, ara per ara, les lectures de la situació del terreny pròxim al clot estan «evolucionant favorablement» i que no es detecten «afectacions greus estructurals» als edificis. Els treballs d’injecció per omplir cavitats, ha assegurat, prossegueixen, mentre la tuneladora del metro de l’L9 continua aturada de forma preventiva per no distorsionar les lectures que estan fent els tècnics. «Som optimistes, però no hem de precipitar-nos en el reallotjament», ha conclòs.
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