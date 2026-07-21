Amnistia
El Constitucional posa data per revisar l’amnistia: el 22 de setembre començarà amb el recurs de Turull
Conde-Pumpido i el ponent de la sentència acorden la data després de la resolució pel TJUE de les qüestions prejudicials
Cristina Gallardo
Un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va concloure el passat dia 16 que la llei d’amnistia és compatible amb el dret comunitari –pel que fa als delictes de terrorisme–, el Tribunal Constitucional ha fixat la data per revisar el primer recurs contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar la llei als condemnats pel procés: el pròxim 22 de setembre analitzarà el presentat per l’exconseller de la Presidència i actual dirigent de Junts per Catalunya Jordi Turull.
Així ho ha anunciat aquest dimarts el tribunal de garanties, després que el seu president, Cándido Conde-Pumpido, informés la resta de magistrats que, un cop coneguda la sentència del tribunal europeu, s’ha posat en contacte amb el ponent de la resolució sobre Turull, José María Macías, per deliberar sobre aquest assumpte el 22 de setembre. En els plens successius s’assenyalaran els següents recursos d’empara, afegeix el Constitucional.
En la seva resolució, el tribunal amb seu a Luxemburg va resoldre amb l’aval favorable la qüestió prejudicial elevada per l’Audiència Nacional sobre l’aplicació de la mesura de gràcia als delictes de terrorisme. Una aplicació que, segons el TJUE, està emparada en el dret europeu i podrà fer-se efectiva als CDR acusats en el seu moment.
Per la seva banda, el Tribunal Suprem va justificar la inaplicació de l’amnistia al delicte de malversació al qual també van ser condemnats els responsables del procés independentista perquè aquesta conducta es va cometre amb el «propòsit de benefici personal de caràcter patrimonial», i això superava els motius del perdó previstos en la llei impulsada pel Govern de Pedro Sánchez.
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