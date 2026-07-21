Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
CollbaixSeleccióVegetaliaAliança CatalanaMor Maurici RosellCubarsí
instagramlinkedin

Decisió imminent

La Fiscalia insta el Tribunal de Comptes a aplicar l’amnistia a Puigdemont i Mas per les despeses de l’1-O

El ministeri públic considera improcedent la decisió de posposar la decisió, tal com ha acordat l’òrgan fiscalitzador

«La finalitat de l’amnistia és afavorir la reconciliació política»: Les claus de la sentència europea i els seus efectes a Puigdemont i les causes del procés

Arxiu – El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont

Arxiu – El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont / Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

J. G. Albalat

Barcelona / Madrid

La Fiscalia insta el Tribunal de Comptes a aplicar la llei d’amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, així com a 33 excàrrecs dels seus governs, per les despeses ocasionades per l’organització del referèndum unilateral de l’1-O i la promoció de Catalunya a l’exterior entre els anys 2011 i 2017. En aquest sentit, precisa que no és procedent la decisió de la consellera del Tribunal de Comptes, Elena Herráez, de concedir a les parts un termini comú de 10 dies perquè formulin les al·legacions que considerin oportunes i aportin la documentació que estimin pertinent sobre l’origen dels fons utilitzats per a la consulta sobiranista.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va avalar la setmana passada la llei d’amnistia, precisament arran d’una qüestió prejudicial elevada pel Tribunal de Comptes. En un escrit presentat aquest dimarts, el fiscal en cap Manuel Martín-Granizo considera que és innecessària la decisió de la consellera perquè la sentència de la justícia europea i l’Advocat General argumenten que els fons que es van utilitzar per a la consulta sobiranista no procedeixen del pressupost de la Unió Europea.

El ministeri públic assenyala que la interlocutòria en què es plantejava la qüestió prejudicial davant del TJUE no contenia cap element que pogués sustentar l’ús indegut de fons comunitaris, ja que en cap moment –excepte després de l’aprovació de la llei d’amnistia– s’ha qüestionat que les investigacions sobre les «despeses indegudes» objecte del procediment tinguin un origen diferent de la Generalitat, malgrat les indagacions tant del Tribunal Suprem com del mateix Tribunal de Comptes.

Sense fons comunitaris

El fiscal en cap precisa que la sentència del Tribunal Suprem de 14 d’octubre del 2019 sobre el procés no conté cap referència comunitària dels béns malversats, com tampoc l’expressa l’informe de fiscalització sobre la destinació donada als recursos assignats a l’execució de les polítiques d’acció exterior de Catalunya, corresponents als exercicis 2011-2017. Tampoc es fa menció a aquest aspecte ni a les actes de liquidació del Tribunal de Comptes, ni als documents units a la causa. En la demanda de la fiscalia, en canvi, sí que consta que l’origen dels fons per a la consulta sobiranista procedia de la Generalitat i per això se’n va reclamar el retorn.

Notícies relacionades

El fiscal en cap del Tribunal de Comptes afirma que la decisió de la consellera del mateix tribunal de demanar l’opinió de les parts és «improcedent». Un dels motius que al·lega és que la llei que regula aquest òrgan fiscalitzador estableix «una varietat de les diligències», però aquestes no «poden tenir tal amplitud com per modificar els fets fixats en la demanda i la contestació». A més, remarca que aquesta qüestió és «improcedent» perquè s’hauria de substanciar en el tràmit previst a l’article de la llei d’amnistia que fixa el procediment per dictar la resolució sobre això, si bé amb la intervenció de les parts i les entitats públiques perjudicades «pel perjudici causat als cabals». Per això, el ministeri públic assenyala que el que correspon és tramitar amb urgència l’amnistia després que el TJUE s’hagi pronunciat.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
  2. La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
  3. Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: 'Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar
  4. Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
  5. Una bengala provoca un incendi en un balcó de Manresa durant la celebració del Mundial de futbol d'Espanya
  6. El Barri Antic de Manresa plora la pèrdua del botiguer i músic Maurici Rosell
  7. Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»
  8. L'eufòria per la victòria de la Roja col·lapsa el centre de Manresa

La Fiscalia insta el Tribunal de Comptes a aplicar l’amnistia a Puigdemont i Mas per les despeses de l’1-O

La Fiscalia insta el Tribunal de Comptes a aplicar l’amnistia a Puigdemont i Mas per les despeses de l’1-O

La línia de Ferrocarrils estarà tallada de Sant Vicenç a Manresa per obres la primera setmana d’agost

La línia de Ferrocarrils estarà tallada de Sant Vicenç a Manresa per obres la primera setmana d’agost

Una dona declara als Mossos que la terapeuta dels Andic li va encarregar una ruta per Collbató perquè Jonathan fes la seva «teràpia de confrontació»

Una dona declara als Mossos que la terapeuta dels Andic li va encarregar una ruta per Collbató perquè Jonathan fes la seva «teràpia de confrontació»

Detingut un 'conductor kamikaze' per circular en direcció contrària per l'AP-7 amb 12 quilos de cocaïna, 56 quilos d'haixix i 27 quilos de marihuana

Detingut un 'conductor kamikaze' per circular en direcció contrària per l'AP-7 amb 12 quilos de cocaïna, 56 quilos d'haixix i 27 quilos de marihuana

L'avís de Ramon Vallès, pilot d'avió d'Igualada: "Aquest és l'hàbit més senzill que et pot salvar la vida en un accident"

L'avís de Ramon Vallès, pilot d'avió d'Igualada: "Aquest és l'hàbit més senzill que et pot salvar la vida en un accident"

Detingut un monitor d'un casal d'estiu per una presumpta agressió sexual a dos menors

Detingut un monitor d'un casal d'estiu per una presumpta agressió sexual a dos menors

Quatre dones moren assassinades en només 24 hores: «A l’estiu s’hauria d’extremar la vigilància a dones en risc»

Quatre dones moren assassinades en només 24 hores: «A l’estiu s’hauria d’extremar la vigilància a dones en risc»

El tribunal del procés confirma la destrucció del material intervingut l’1-O i rebutja lliurar-lo a Puigdemont

El tribunal del procés confirma la destrucció del material intervingut l’1-O i rebutja lliurar-lo a Puigdemont
Tracking Pixel Contents