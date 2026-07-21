Julito confessa que es va pactar l’1% del rescat de Plus Ultra per a Zapatero
El presumpte testaferro de l’expresident envia un escrit al jutge d’instrucció en la vigília de la seva declaració a l’Audiència Nacional
Cristina Gallardo
Julio, Julito, Martínez Martínez, considerat el presumpte "testaferro" de José Luis Rodríguez Zapatero, va remetre ahir un escrit al jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama en el qual confessa la tasca de mediació de l’expresident del Govern en la concessió del rescat de l’aerolínia Plus Ultra, que el març del 2021 va obtenir un crèdit del Govern de 53 milions d’euros. La confessió, que detalla el contracte per al cobrament de l’1% de l’ajuda si s’aconseguia, complica greument el futur judicial de l’exmandatari socialista, a l’assenyalar que va ser Rodríguez Zapatero qui el 26 de febrer del 2021 li va anunciar la concessió de l’ajuda a través de la Sepi.
En la vigília de la seva declaració a l’Audiència Nacional pel cas en què s’investiga el rescat de l’aerolínia, l’empresari sembla haver seguit els passos del comissionista del cas Koldo, Víctor de Aldama, a l’hora de col·laborar amb la Fiscalia Anticorrupció i la investigació judicial. Així, en l’escrit al qual va tenir accés EL PERIÓDICO, Martínez assegura que el 30 de juliol del 2020 es va firmar un contracte entre Plus Ultra i la seva consultora, Análisis Relevante, recordant uns honoraris de 5.000 euros mensuals més el corresponent IVA.
"Acompanyament"
"Amb independència de la redacció del contracte, la realitat va ser que els honoraris a cobrar eren en concepte de l’assessorament que des del maig donava el senyor Rodríguez Zapatero", continua l’escrit. I afegeix que "addicionalment, en contraprestació als serveis prestats i a l’èxit de l’operació" referida a Plus Ultra, el gener del 2021 "es va firmar un contracte entre Plus Ultra i una altra de les mercantils sota el seu poder, Idella Consulenza Strategia SL", pel qual l’aerolínia "es comprometia a abonar l’1% del finançament obtingut a Idella, en el supòsit que finalment s’aprovés l’ajuda sol·licitada". Continuant amb el seu relat, l’empresari, representat per l’exfiscal de l’Audiència Nacional María Dolores Márquez de Prado, assenyala que durant els mesos que van seguir la firma d’aquest contracte amb Idella la seva tasca va consistir "en l’acompanyament del client per a l’obtenció del finançament sol·licitat".
La implicació de Zapatero, que treballava per a Análisis Relevante, apareix perquè, segons l’empresari, "de tots els passos que s’anaven fent estava puntualment informat" l’expresident, que, el 26 de febrer del 2021, "va comunicar" que la Sepi concediria el crèdit a Plus Ultra.
De manera immediata, segons el seu relat, Martínez "ho va posar en coneixement dels principals accionistes de la companyia aèria, Camilo Ibrahim i Rodolfo Reyes". "I, en efecte, la concessió del crèdit es va aprovar en el Consell de Ministres del 9 de març del 2021", afegeix. En el text, en el qual Martínez assegura el seu interès per "col·laborar i contribuir a l’esclariment dels fets que s’investiguen", s’assenyala que Zapatero "marcava els passos a seguir" en aquesta operació.
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