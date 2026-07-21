Cas Zapatero
Julito es presenta davant el jutge com un simple ‘corrreveidile’ dels negocis de Zapatero
En un escrit remès al jutge la vigília d’aquesta declaració com a imputat va confessar que es va pactar cobrar un 1 per cent del rescat de l’aerolínia per «acompanyament» durant la gestió de l’ajuda
Última hora, en directe, de la situació als tribunals i de les reaccions polítiques del cas David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez i tota la trama PSOE
Cristina Gallardo
L’amic de José Luis Rodríguez Zapatero i considerat el seu testaferro pels investigadors del cas Plus Ultra, Julio ‘Julito’ Martínez, s’ha presentat aquest dimarts a l’Audiència Nacional com a simple ‘correveidile’ dels negocis de l’expresident socialista, dels quals la seva empresa, Análisis Relevante, era un mer vehicle. L’empresari ha corroborat el que va avançar aquest dilluns en un escrit davant el jutge del cas a l’Audiència Nacional, José Luis Calama, al confessar que es va pactar cobrar un 1 per cent del rescat que 53 milions d’euros que va obtenir la companyia a canvi de la mediació o «acompanyament» de l’expresident socialista durant la gestió de l’ajuda.
Martínez Martínez va arribar a l’Audiència Nacional uns quinze minuts abans de l’hora a què havia sigut citat, amb gest tranquil i acompanyat de la seva advocada, l’exfiscal de l’Audiència Nacional María Dolores Márquez de Prado. El terme ‘correveidile’ ha sigut utilitzat pel mateix jutge d’instrucció durant la declaració, que s’ha estès durant gairebé quatre hores, i l’empresari ho ha assumit per explicar el veritable paper de l’expresident del Govern en el negoci, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO. Era qui portava els clients.
El relat de l’amo de la consultora Anàlisi Relevate, que va tenir en nòmina l’expresident del Govern (la Guàrdia Civil sospita que els informes que se li encarregaven en realitat pagaments a canvi de la seva tasca d’influència política) s’ha vist complementat en les últimes hores pels mateixos directius de Plus Ultra, Javier Martínez Sola i Roberto Roselli, que en sengles escrits també van reconèixer els pagaments a empreses de l’entorn de ‘Julito’» després de ser conscients de la seva relació amb l’expresident socialista a canvi de «tasques que, eufemísticament, van cridar d’acompanyament». Segons fonts fiscals tots ells van advertir Anticorrupció que presentarien els seus escrits aquest dilluns, i es veu necessària la compareixença ara dels directius de Plus Ultra.
Pagaments i vols ‘business’
Segons Martínez Sola, el total dels pagaments que es van realitzar a les companyies controlades per ‘Julito’, més el pagament de 69.000 euros més en vols ‘business’ que va disfrutar el consultor (a raó de 1.500 euros el viatge) sumen 527.417 euros «que materialment suposa l’1 per centacordat». Afegia que «una regularització completa i més exacta de la quantitat va quedar frustrat per l’operació policial, ja que ni tan sols es va efectuar la corresponent dació de comptes definitiva».
En el seu escrit al jutge també detallava que Rodríguez Zapatero el 26 de febrer del 2021 li va anunciar la concessió de l’ajuda a través de la SEPI. Segons la seva confessió, el 30 de juliol del 2020 es va firmar un contrato entre Plus Ultra i la seva consultora, Anàlisi Rellevant, recordant uns honoraris que es van fixar en 5.000 euros mensuals més el corresponent IVA i «addicionalment, en contraprestació als serveis prestats i a l’èxit de l’operació» referida a Plus Ultra, el gener del 2021 «es va firmar un contracte entre l’aerolínia i una altra de les mercantils sota el seu poder, Idella Consulenza Stra estratègia S.L. per la qual la primera «es comprometia a abonar l’un per cent del finançament obtingut a Idella, en el supòsit que finalment s’aprovés l’ajuda sol·licitada».
Segons la versió «de tots els passos que s’anaven fent estava puntualment informat el senyor Rodríguez Zapatero que, finalment, el 26 de febrer del 2021 va comunicar al nostre representat que la Sepiitzaria el crèdit sol·licitat per Plus Ultra».
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
- Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
- Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: 'Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar
- Una bengala provoca un incendi en un balcó de Manresa durant la celebració del Mundial de futbol d'Espanya
- El Barri Antic de Manresa plora la pèrdua del botiguer i músic Maurici Rosell
- Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»
- L'eufòria per la victòria de la Roja col·lapsa el centre de Manresa