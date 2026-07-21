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La documentació

L’aerolínia assenyala el socialista en les comissions

José Luis Rodríguez Zapatero, davant la comissió de recerca del ‘cas Koldo’ al Senat, el passat 2 de març de 2026.

José Luis Rodríguez Zapatero, davant la comissió de recerca del ‘cas Koldo’ al Senat, el passat 2 de març de 2026. / Eduardo Parra / Europa Press

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El Periódico

El president de la companyia aèria Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha decidit estirar la manta i ha implicat José Luis Rodríguez Zapatero i el que es considera el seu testaferro, Julio Martínez Martínez, en el cobrament de comissions a canvi de l’obtenció del crèdit de 53 milions d’euros per al rescat de la companyia després de l’epidèmia de Covid. En termes gairebé idèntics es va pronunciar davant del jutge el també directiu imputat Roberto Roselli. Tots dos van assenyalar que calia contractar el consultor, "conscients" de la seva relació amb l’expresident socialista. Van assumir un pagament de l’1% del que s’obtingués "per aquestes tasques que, eufemísticament, van anomenar d’acompanyament".

Els documents, als quals s’adjunta abundant documentació, assenyalen que Martínez Sola i Roselli "amb l’objecte de coadjuvar a l’acció de la Justícia", igual com ha fet el mateix Julito, tot i que de manera més general, relaten que no van arribar a tenir mai "una constància fefaent de les concretes actuacions dutes a terme per influir o afavorir la concessió del rescat a Plus Ultra per part de la Sepi", si bé "com una mesura desesperada" es va assumir que havien de contractar Martínez Martínez per la seva relació amb Rodríguez Zapatero, i "assumir així mateix el pagament d’elevades quantitats de diners (l’1%) per aquestes tasques que van anomenar d’acompanyament". Ja des del maig del 2020 els directius de la companyia "van tenir plena consciència" que Zapatero i el consultor Martínez "tenien la pretensió de cobrar per les gestions a realitzar".

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