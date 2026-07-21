Peinado demana ajustaments a les acusacions contra Begoña Gómez
Cristina Gallardo
L’Audiència Provincial de Madrid va acollir parcialment el recurs de Begoña Gómez i va anul·lar dos dels delictes pels quals el jutge Juan Carlos Peinado la va fer seure al banc dels acusats: apropiació indeguda i corrupció en els negocis. Això va obligar el magistrat a demanar a les acusacions populars un ajust en els seus escrits per a la vista oral davant un jurat. En un escrit, Peinado assenyala que s’ha de tornar a dirigir a les parts "a l’haver-se revocat parcialment" la seva decisió inicial.
Per això, respecte a Gómez i la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, s’han de presentar nous escrits de conclusions provisionals per part de l’acusació popular, la defensa, la fiscalia i l’acusació particular (la Universitat Complutense de Madrid) en cinc dies.
La situació de Barrabés
Quant a l’empresari Juan Carlos Barrabés, l’Audiència Provincial va acordar deixar-lo fora del judici davant un jurat a l’eliminar en el seu cas el delicte de tràfic d’influències, però Peinado ha de continuar la investigació contra ell pel procediment ordinari. L’Audiència Provincial concretava en la seva interlocutòria que subsisteix "l’existència d’indicis que permeten presumir que podria haver resultat beneficiat en la contractació pública i en l’adjudicació de determinats contractes".
Aquesta "eventual situació de benefici vindria, en el seu cas, vinculada a les cartes remeses per Begoña Gómez Fernández en el marc dels expedients de contractació pública", afegia la resolució, i aquest paràgraf el torna a reproduir Peinado en la seva interlocutòria, que té data de diumenge passat. S’hi suma una segona causa que el titular del Jutjat d’Instrucció número 41 de Madrid va obrir contra ell al juny, per presumptes delictes de prevaricació i de frau als interessos de la UE en relació amb algunes adjudicacions fetes per l’empresa pública Red.es.
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