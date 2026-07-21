Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
CollbaixSeleccióVegetaliaAliança CatalanaMor Maurici RosellCubarsí
instagramlinkedin

Tribunals

El PP assenyala el Govern després dels escrits en el cas Plus Ultra i Zapatero: «Sense Sánchez, ZP no hauria fet aquest negoci»

El PSOE manté la seva confiança en Zapatero malgrat les revelacions de Julio Martínez: «Continuem creient en la seva innocència»

Última hora casos relacionats amb el PSOE i el Govern. En directe: reaccions polítiques i judicials

La portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz.

La portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

May Mariño

El Partit Popular assenyala el Govern després del gir que ha fet el cas Plus Ultra i Zapatero arran dels escrits presentats davant el jutge per Julio Martínez, responsable d’Análisis Relevante, i pel president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola

«Julio Martínez confessa que Zapatero es va emportar un 1% de comissió per facilitar el rescat de Plus Ultra», afirma la portaveu del PP al Congrés. Per a Ester Muñoz, «la pregunta és clara: ¿A quin membre del Govern de Sánchez va trucar Zapatero i qui va dir que sí al rescat?».

En la mateixa línia, Carmen Fúnez sosté que «Zapatero va assegurar que no tenia res a veure amb la creació d'Análisis Relevante i que no sabia qui eren els seus clients».

Notícies relacionades

«Ara el seu soci diu que ell movia els fils de l’empresa i que es va emportar l’1% del rescat de Plus Ultra. Quina joia... ¿continua Sánchez defensant-lo?», es pregunta la dirigent popular. És més, afegeix que «sense Sánchez, ZP no hauria fet aquest negoci; i sense ZP, Sánchez no hauria rescatat Plus Ultra».

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
  2. La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
  3. Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
  4. Una bengala provoca un incendi en un balcó de Manresa durant la celebració del Mundial de futbol d'Espanya
  5. El Barri Antic de Manresa plora la pèrdua del botiguer i músic Maurici Rosell
  6. Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»
  7. L'eufòria per la victòria de la Roja col·lapsa el centre de Manresa
  8. Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: 'Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar

Puig-reig torna a celebrar Santa Marta amb una vetllada de comerç, gastronomia i música

Puig-reig torna a celebrar Santa Marta amb una vetllada de comerç, gastronomia i música

Crema una instal·lació de plaques fotovoltaiques a Cabrera d'Anoia

Crema una instal·lació de plaques fotovoltaiques a Cabrera d'Anoia

Dia Mundial del Gos: sense dades fiables sobre abandonaments per municipis

Dia Mundial del Gos: sense dades fiables sobre abandonaments per municipis

Els EUA pausa la fusió entre Paramount i Warner Bros. Discovery

Els EUA pausa la fusió entre Paramount i Warner Bros. Discovery

CaixaBank Tech nomena una alta responsable de ciberseguretat

CaixaBank Tech nomena una alta responsable de ciberseguretat

La regulació de zones tensionades bloqueja l'alliberament de 25.000 pisos de protecció oficial a Catalunya

La regulació de zones tensionades bloqueja l'alliberament de 25.000 pisos de protecció oficial a Catalunya

Del Superestrella d'Aitana al petó de Pedri a la calba de De la Fuente: els moments clau de la celebració de la selecció a Madrid

Del Superestrella d'Aitana al petó de Pedri a la calba de De la Fuente: els moments clau de la celebració de la selecció a Madrid

Buenafuente prepara la tornada a la televisió amb el cardoní Berto Romero: "És tornar al lloc on has sigut feliç"

Buenafuente prepara la tornada a la televisió amb el cardoní Berto Romero: "És tornar al lloc on has sigut feliç"
Tracking Pixel Contents