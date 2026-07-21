Tribunals
El PP assenyala el Govern després dels escrits en el cas Plus Ultra i Zapatero: «Sense Sánchez, ZP no hauria fet aquest negoci»
El PSOE manté la seva confiança en Zapatero malgrat les revelacions de Julio Martínez: «Continuem creient en la seva innocència»
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May Mariño
El Partit Popular assenyala el Govern després del gir que ha fet el cas Plus Ultra i Zapatero arran dels escrits presentats davant el jutge per Julio Martínez, responsable d’Análisis Relevante, i pel president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola
«Julio Martínez confessa que Zapatero es va emportar un 1% de comissió per facilitar el rescat de Plus Ultra», afirma la portaveu del PP al Congrés. Per a Ester Muñoz, «la pregunta és clara: ¿A quin membre del Govern de Sánchez va trucar Zapatero i qui va dir que sí al rescat?».
En la mateixa línia, Carmen Fúnez sosté que «Zapatero va assegurar que no tenia res a veure amb la creació d'Análisis Relevante i que no sabia qui eren els seus clients».
«Ara el seu soci diu que ell movia els fils de l’empresa i que es va emportar l’1% del rescat de Plus Ultra. Quina joia... ¿continua Sánchez defensant-lo?», es pregunta la dirigent popular. És més, afegeix que «sense Sánchez, ZP no hauria fet aquest negoci; i sense ZP, Sánchez no hauria rescatat Plus Ultra».
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