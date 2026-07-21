Primer canvi en el Govern
Raúl Moreno assumeix Drets Socials en substitució de Martínez Bravo
El nou conseller se centrarà a donar continuïtat a la tasca exercida per la seva antecessora, que, com va avançar en exclusiva ahir EL PERIÓDICO, abandona el càrrec per motius personals
Illa descarta que tingui intenció d’impulsar una remodelació a l’Executiu
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha executat el primer canvi de la legislatura en el seu Govern. EL PERIÓDICO va avançar ahir en exclusiva que la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, no continuava al capdavant del departament a petició pròpia. Amb la seva sortida, el fins ara secretari general de la conselleria, Raúl Moreno, graduat en Educació Social, assumeix aquesta cartera amb vocació de donar continuïtat a l’agenda desplegada fins ara en aquest àmbit. La previsió és que sigui l’únic canvi que es produeixi en el Consell Executiu just a les portes de l’aturada estival i que es compleixin dos anys de la investidura d’Illa.
En una compareixença institucional, el president va confirmar ahir el canvi anunciat per aquest diari i va concretar que Moreno seria oficialment nomenat en les hores següents perquè participés ja avui en la reunió del Consell Executiu. A Martínez Bravo li va agrair la seva "dedicació i compromís" per haver afrontat el redisseny del sistema de protecció social i Moreno va destacar la seva llarga trajectòria "a favor de la justícia social". El nou conseller va prendre possessió del càrrec a la tarda, al saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat en un acte breu, presidit per Illa, que va durar poc més de 20 minuts.
La consellera va prendre la decisió d’anar-se’n per motius personals i així l’hi va comunicar fa unes setmanes al president, que va mantenir una absoluta discreció fins al punt que no va ser fins a l’últim moment quan el conjunt de consellers van conèixer el canvi. Matínez Bravo deixa el càrrec per tornar a dedicar-se al món acadèmic.
El març de l’any passat, aquest diari ja va explicar que, per circumstàncies familiars, la dirigent vivia a cavall de Barcelona i Madrid, per la qual cosa concentrava la seva agenda pública de dilluns a dijous per conciliar, una dinàmica que s’ha mantingut i ha sigut objecte de crítica per part dels partits de l’oposició per considerar-la una situació que no és habitual en un membre del Govern.
Martínez Bravo va ser una de les independents per les quals Illa va apostar per incorporar en el Govern després de la seva investidura el 8 d’agost del 2024. Doctora en Economia pel Massachusetts Institute of Technology (MIT) i llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, va deixar la Secretaria General d’Inclusió al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per fer el salt a la Generalitat.
El llegat
Amb un perfil eminentment tècnic, la crisi més gran que ha hagut de gestionar durant aquests gairebé dos anys ha sigut la de les presumptes irregularitats a la DGAIA i les polèmiques sobre el sistema de protecció a la infància, un compromís heretat dels governs anteriors que va acabar amb la dissolució d’aquest organisme i la creació de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA).
La consellera també ha prioritzat des de l’inici de la legislatura la reducció de les llistes d’espera en dependència i la modernització del sistema de prestacions socials. Recentment ha posat en marxa el pla Cura per fer que l’ajuda per dependència s’acabi rebent en un termini de 60 dies i que els casos més greus cobrin una prestació automàtica de 200 euros, una aposta que el mateix president ha definit com la "transformació més ambiciosa" des que hi ha la llei.
Reptes com aquest quedaran a partir d’ara en mans de Moreno, que fa anys que està dedicat a la carpeta de drets socials, matèria de la qual ja s’encarregava en la seva tasca de diputat quan el PSC era a l’oposició. És, de fet, el primer graduat en Educació Social que ostenta el comandament en un departament de la Generalitat. Moreno s’ha forjat en la política municipal de Santa Coloma de Gramenet, on va ser regidor durant 12 anys fins que el 2015 va entrar al Parlament i va ocupar un escó fins que va ser nomenat secretari general de Drets Socials el 2024. El nou conseller és, doncs, un pota negra del partit.
Illa va negar que impulsin una remodelació del Govern. Els que hi treballen colze a colze recorden que no és un dirigent procliu als canvis quan considera que l’engranatge funciona. Per ell, el relleu a Drets Socials respon de manera única i exclusiva a la voluntat de la fins ara consellera de deixar la Generalitat i no al fet que tingui vocació de redissenyar la composició de l’Executiu.
Més enllà de la consellera de Drets Socials, el focus s’ha situat aquesta setmana en la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, després que Junts hagi trencat el govern municipal de Girona amb Guanyem i ERC. La dirigent, que és també portaveu del Govern, no ha revelat si tornarà a ser alcaldable en les eleccions municipals de l’any que ve i defensa que està centrada en la seva responsabilitat com a consellera i en reptes com el de l’habitatge i Rodalies.
Fonts socialistes assenyalen que els plans d’Illa passen per mantenir-la al màxim de temps possible exercint com un dels principals tòtems del seu Govern, alhora que és conscient que és l’aposta més segura que té el PSC per conquerir l’alcaldia de Girona, l’única capital de província que no governen. Els comicis seran el maig del 2027, per la qual cosa el president té encara marge per decidir si hi haurà o no més canvis.
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