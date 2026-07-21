Guerra cultural
La testosterona dels soldats i l’obsessió de Trump
El pla de l’Administració dels Estats Units per mesurar els nivells de l’hormona sexual en els membres de les seves Forces Armades exposa l’estreta visió del president republicà sobre la masculinitat.
Carles Planas Bou
El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, va anunciar dimecres passat que obligarà els soldats de més de 30 anys a sotmetre’s a exàmens per mesurar la seva testosterona. "A l’abordar aquests indicadors de salut de forma precoç, et mantenim a l’avantguarda de la letalitat". Per als militars que no arribin als nivells requerits d’aquesta hormona, el Pentàgon fins i tot proposa oferir teràpies voluntàries d’injecció amb la promesa de convertir-los en millors guerrers. "Es tracta de restaurar i optimitzar les teves capacitats naturals, protegint la teva longevitat i assegurant-nos que expliquis amb la base biològica necessària per mantenir la lluita", va afegir.
Molts biòlegs s’han posat les mans al capdavant. Asseguren que el pla és una boutade amb implicacions perilloses. La testosterona, present tant en home com dones, està relacionada amb un rendiment esportiu més gran i impacta més creixement muscular i impacta en el desig sexual, l’estat d’ànim i altres aspectes de la salut. No obstant, la idea que és un elixir antiedat per tenir més força no està recolzada per la ciència. Els seus nivells en sang varien amb l’edat i l’estat de cada persona i no hi ha consens sobre si prolonga l’esperança de vida. A més, sotmetre algú a una teràpia de substitució hormonal pot afectar la producció d’esperma.
Puresa viril
Tot això no ha evitat que, de la mà de Donald Trump, la testosterona hagi sigut instrumentalitzada com una qüestió política per promoure una estreta visió de la masculinitat. Ja el 2016, durant la seva campanya presidencial contra Hillary Clinton, el magnat va fer ostentació d’uns nivells de testosterona que, d’altra banda, eren normals. No obstant, amb la presidència del seu costat, la dreta radical nord-americana ha abraçat la falsa idea que aquesta hormona garanteix la puresa viril davant la debilitat de la resta.
Poques imatges encapsulen millor aquesta filosofia reaccionària que la interacció que Elon Musk va tenir amb un usuari de X que va publicar que "les dones i els homes amb baixos nivells de testosterona" no eren aptes per al lideratge perquè la seva naturalesa els pixava a les opinions de la majoria, mentre que els "mascles alfa amb alts nivells de testosterona" eren objectius. "Una observació interessant", va respondre l’aliat trumpista i home més ric del planeta; un comentari estratègic que va ampliar la publicació als seus més de 240 milions de seguidors.
Trump està fent d’aquesta visió una política d’Estat. A més de la seva última exigència a l’exèrcit, Hegseth ha eliminat les polítiques d’inclusió trans, ha bloquejat l’ascens de les dones en el comandament militar i ha dissolt el comitè del Pentàgon que recolzava les soldat, informa Mother Jones. El líder espiritual d’Hegseth, el pastor nacionalista cristià Doug Wilson va dir al febrer: "Hauríem de fer tot el que estigui a la nostra mà per mantenir les dones fora dels llocs de combat".
L’activista antivacunes reconvertit en secretari de Sanitat, Robert F. Kennedy Jr., ha ampliat l’accés a les teràpies de substitució de testosterona i, des d’aquest juliol, està mirant de facilitar que els homes obtinguin receptes. Ell mateix s’hormona de manera habitual. L’any passat, l’Administració d’Aliments i Medicaments va eliminar l’advertència sobre els possibles riscos cardíacs associats al consum d’aquesta hormona.
L’ús de la testosterona s’ha disparat des de la pandèmia de la covid, i no només als EUA. Aquesta suculenta oportunitat de negoci atrau tota mena d’oportunistes, des dels gym bros o gurus de gimnàs fins a personalitats d’extrema dreta. En alguns casos, els dos mons conviuen dins de la masclosfera, el conjunt de subcultures digitals que promouen l’antifeminisme i la supremacia masculina. Els principals objectius d’aquest missatge són adolescents i homes joves, condicionats per la pressió estètica d’un ideal físic que també ha sigut promogut des de Hollywood. No obstant, aquesta tendència també sedueix cada vegada més homes majors de 50 anys que "volen viure una eterna joventut", ha explicat l’andròleg Juan Manuel Corral, de l’Hospital Clínic, a EL PERIÓDICO.
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