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Després del TJUE

El Tribunal de Comptes posposa l’aplicació de l’amnistia

Arxivo - El lletrat que defensa a Carles Puigdemont, Gonzalo Boyé (i), a la seva arribada a l'Audiència prèvia sobre el 'procés' en el Tribunal de Comptes.

Arxivo - El lletrat que defensa a Carles Puigdemont, Gonzalo Boyé (i), a la seva arribada a l'Audiència prèvia sobre el 'procés' en el Tribunal de Comptes. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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J. G. Albalat

Barcelona

El Tribunal de Comptes ha posposat l’aplicació de la llei d’amnistia malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que avala la normativa, fins i tot per al delicte de malversació de fons públics. Aquest òrgan fiscalitzador va acordar ahir reprendre la tramitació del procediment obert als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i 33 excàrrecs dels seus governs per les despeses ocasionades per l’organització del referèndum unilateral de l’1-O i la promoció de Catalunya a l’exterior entre els anys 2011 al 2017.

La tramitació d’aquest procediment de reintegrament d’aquests fons va ser suspès el juliol del 2024 (quedava dictar la sentència) a l’elevar una qüestió prejudicial del TJUE i ara la consellera del Tribunal de Comptes, Elena Herráez, ha concedit a les parts un termini comú de 10 dies perquè formulin les al·legacions que considerin pertinents en relació amb l’origen dels fons utilitzats per a la consulta sobiranista. Aquesta resolució l’ha adoptat una vegada que se li ha notificat la sentència del TJUE.

La resposta europea

El TJUE va decidir la setmana passada no oposar-se a l’aplicació de la llei d’amnistia als encausats davant el Tribunal de Comptes al considerar que l’extinció de responsabilitats, com preveu aquesta normativa, no afecta els interessos financers de la UE. En la seva sentència va precisar que "l’eventual incidència en el pressupost de la Unió no pot derivar-se d’un perjudici ocasionat únicament al pressupost nacional, a causa que la contribució de l’Estat membre al pressupost europeu" podria veure’s afectada.

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