Desafiament independentista
El tribunal del procés confirma la destrucció del material intervingut l’1-O i rebutja lliurar-lo a Puigdemont
Redacción
La sala que va jutjar el procés ha desestimat els recursos de súplica presentats per Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva contra la providència del 14 d’abril del 2026 que autoritzava la destrucció del material intervingut durant el referèndum de l’1 d’octubre del 2017, a petició dels Mossos d’Esquadra. La resolució, però, ordenava conservar-ne una o dues mostres de cadascun dels objectes intervinguts, segons ha informat aquest dimarts el Tribunal Suprem.
En el seu recurs, Puigdemont s’oposava a la destrucció i demanava que, atès el valor testimonial, històric i patrimonial dels efectes intervinguts, li fossin entregats en la seva condició d’expresident de la Generalitat de Catalunya per rebre’ls en qualitat de dipositari, a les exclusives finalitats de la seva adequada custòdia, conservació i preservació, al considerar-los elements indissociables de llegat històric, institucional i memorial de Catalunya.
Els altres recurrents, Junqueras i Romeva, també es van oposar a la destrucció al·legant que, prèviament, era necessari donar trasllat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a l’estar pendent d’enjudiciament el sumari 2/2019, que se segueix pels mateixos fets.
Per la seva banda, la tinenta fiscal del Tribunal Suprem va recolzar l’estimació dels recursos i va considerar que, «no sent necessari «entrar a analitzar les connotacions polítiques, institucionals i històriques del material que es tracta, ni el seu valor testimonial històric o patrimonial, que d’altra banda no pot ser discutit», el procedent és ajustar-se a les previsions legals que regulen la destinació de les peces de convicció, les quals, en aquest cas, condueixen a la seva devolució al seu propietari que, preval facie, sembla ser la Generalitat de Catalunya, ja que la seva conservació no comporta cap perill».
L’Advocacia de l’Estat i el partit polític Vox van sol·licitar la confirmació de la resolució recorreguda i Jordi Turull, Jordi Sànchez i Josep Rull es van adherir als recursos interposats.
El tribunal desestima els recursos i respon que «és obvi, en primer lloc, la improcedència de l’entrega dels objectes intervinguts en aquesta causa al Sr. Puigdemont, que, com assenyala l’Advocacia de l’Estat, no ostenta títol dominical, legitimació patrimonial ni competència pública per a la conservació d’aquells».
En segon lloc, –assenyala la Sala– que, «com reflecteix la resolució recorreguda, la destrucció autoritzada preserva prou la possibilitat que, en altres causes, fora precís l’examen del material intervingut, ja que s’hauran de conservar les mostres corresponents a aquests efectes. No és necessari, doncs, particularment, sentir sobre això al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, trobant-se el reiterat material a disposició d’aquest Tribunal Suprem».
En tercer lloc, afirma que atesa la relació dels efectes la destrucció dels quals s’insta, la petició interessada per la Direcció General de la Policia, que va sol·licitar la destrucció de l’intervingut durant la jornada de l’1-0, revela la seva absoluta raonabilitat.
I assenyala que, d’una banda, «no s’adverteix cap motiu que pogués justificar la conservació sine die d’aquests efectes als diferents magatzems policials en els quals es troben que, en qualsevol cas, només conduiria al seu deteriorament progressiu i, amb això, a la pèrdua definitiva amb el transcurs del temps».
Exposa que, d’altra banda, «fins i tot quan existís un propietari conegut, cosa que no és el cas, això, de conformitat amb el paràgraf primer de l’article 367 ter de la LECRIM, no seria obstacle per a la decisió presa. La titularitat dominical coneguda, segons l’esmentat precepte, exigiria l’audiència que no el consentiment».
Finalment, «atesa la naturalesa dels fets enjudiciats i declarats provats en aquesta causa especial i el contingut de la sentència condemnatòria dictada al seu dia, i al contrari del que sosté el Ministeri Fiscal, el discutible i fins i tot sorprenent és que es pugui afirmar l’existència, en el material confiscat de connotacions polítiques, institucionals i històriques o un suposat valor testimonial històric o patrimonial», conclouen els magistrats.
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