Anticorrupció posa el focus de la investigació en els tres empresaris
Julito, Martínez Sola i Roselli van avisar la fiscalia de la seva intenció de confessar la intervenció del dirigent del PSOE
La fiscalia demanarà la compareixença dels directius de l’aerolínia, però no serà fins al setembre
Cristina Gallardo
Les confessions per escrit contra José Luis Rodríguez Zapatero presentades davant el jutge pel seu amic i presumpte testaferro Julio Julito Martínez i els directius de l’aerolínia Plus Ultra Julio Martínez Sola i Roberto Roselli no van agafar per sorpresa la Fiscalia Anticorrupció. Les seves defenses van advertir amb temps al ministeri públic que les farien arribar al jutge José Luis Calama, en vigílies de la compareixença del considerat testaferro de l’expresident socialista per suposat tràfic d’influències i blanqueig de capitals.
Una vegada conegut el seu contingut, en el qual el testaferro confessa pagaments per l’1% del rescat (53 milions d’euros públics) de Plus Ultra a canvi de "tasques d’acompanyament" en la gestió del crèdit i es parla directament de "comissions" per part de Martínez Sola i Roselli, la fiscalia considera que aquests són els testimonis sobre els quals ha de basar les seves pròximes actuacions.
Fonts d’aquest departament reconeixien durant una aturada de la compareixença de Julito que sol·licitaran la ràpida compareixença dels directius de l’aerolínia, si bé és probable que aquesta diligència no es produeixi fins al setembre.
En essència, els tres empresaris admeten el mateix i posen en seriosos conflictes l’expresident del Govern, que en la seva compareixença del 17 de juny davant el jutge Calama va negar-ho tot i va optar per insistir en els arguments exculpatoris que ja va exposar durant la seva compareixença al Senat del març passat.
En tot cas, el jutge no el va creure, i en la interlocutòria en la qual va rebutjar retirar-li el passaport va incloure un missatge que ara semblen corroborar les confessions, que el seu testimoni no havia pogut "desvirtuar els indicis racionals de criminalitat" exposats en la interlocutòria que va propiciar el registre del seu despatx oficial.
Ara, els testimonis de tres dels empresaris imputats junt amb ell són clau per a la continuació de les investigacions.
Una "mesura desesperada"
En espera de les concrecions que puguin fer els directius de Plus Ultra quan siguin cridats a declarar per Calama, ja han avançat que van contractar amb Análisis Relevante "conscients" de la relació del consultor amb l’expresident socialista. Així, van assumir un pagament de l’1% del que s’obtingués per aquestes tasques.
Sense saber encara el que els demanarà el jutge, els dos empresaris ja aporten abundant documentació per acreditar que van acudir a Julito Martínez i Rodríguez Zapatero "com una mesura desesperada", assumint el pagament d’elevades quantitats de diners (l’1% de l’ajuda que esperaven obtenir).
No obstant, i igual que va fer ahir el fundador d’Análisis Relevante durant la seva declaració, els empresaris neguen conèixer les concretes actuacions dutes a terme per l’expresident del Govern per afavorir el rescat per part de la Sepi o saber sobre quines persones es va poder influir i amb qui va poder parlar.
Com un dels indicis d’incriminació més directes, Sola avança al jutge que va rebre una trucada "des d’un número ocult, i va resultar ser Don José Luis Rodríguez Zapatero".
La conversa va durar aproximadament 10 minuts i l’empresari va traslladar la difícil situació financera de l’empresa i la necessitat d’accedir a un crèdit. "Davant aquesta petició, el senyor Rodríguez Zapatero va manifestar que la seva intervenció podria ser d’ajuda i que faria les gestions oportunes", assegura per escrit davant el jutge.
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