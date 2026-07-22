Denúncia a Espanya per l’amnistia
La Comissió Europea rep la demanda de Puigdemont: ¿Què pot passar a partir d’ara?
L’Executiu comunitari ha evitat de moment pronunciar-se sobre la denúncia del líder de Junts i es limita a assegurar que serà «tractada degudament»
Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per incomplir la llei d’amnistia
Beatriz Ríos
La comissària europea de Drets Socials, Roxana Minzatu, ha confirmat que la Comissió Europea «està al corrent» de la denúncia que els ha remès l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont contra Espanya per incomplir la llei d’amnistia, després de l’aval a la norma per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Una vegada que l’Executiu comunitari confirmi la recepció de la denúncia, ha dit Minzatu, aquesta serà «tractada degudament». ¿Què significa això? ¿Quin procediment s’obre ara? ¿Quin pot ser el desenllaç?
Els procediments d’infracció estan pensats per garantir que els països de la UE compleixen la legislació comunitària, però també les sentències del Tribunal de Justícia de la UE. A la pràctica, consta de diverses fases. En una fase inicial, la Comissió adverteix el govern en qüestió i dona l’oportunitat de rectificar. Si malgrat les advertències la violació continua, Brussel·les pot portar de nou al país davant del tribunal.
Normalment, és la mateixa Comissió la que inicia aquests procediments, però quan un ciutadà de la Unió considera que una institució nacional està violant el dret comunitari pot presentar una denúncia. No obstant, l’Executiu comunitari no està obligat a respondre. De fet, el 2022, tot just un 5% de les denúncies van acabar en una investigació.
«Una valuosa font d’informació»
Brussel·les reconeix que aquest tipus de denúncies són «una valuosa font d’informació». No obstant, alhora, la Comissió adverteix que no fa un seguiment de totes les que li arriben, sinó, sobretot, d’aquelles «que tenen més impacte en els interessos de les persones i les empreses».
Atès que la denúncia afecta específicament l’àmbit d’aplicació de la llei d’amnistia, i no una legislació que s’hagi d’harmonitzar a tots els països del bloc, es podria pensar que no és prioritària per a la Comissió. A més, Brussel·les aclareix que, en darrer terme, l’Executiu comunitari «és, en gran manera, lliure de decidir si incoa un procediment d’infracció i quan ho fa».
Un portaveu comunitari s’ha limitat a assegurar a aquest diari que «la Comissió té coneixement de l’última sentència del Tribunal de Justícia» sobre l’amnistia i que «correspon als tribunals remitents aplicar les sentències del TJUE». En aquest cas, aquests tribunals remitents són el Tribunal de Comptes i l’Audiència Nacional, autors de les qüestions prejudicials que va resoldre el tribunal de la UE la setmana passada.
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