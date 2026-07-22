Condemna mediàtica d’un joier
Líders de la coalició del Govern de Meloni impulsen un indult exprés per a Mario Roggero, que va matar dos lladres armats amb pistoles de joguina.
Irene Savio
Mario Roggero té 72 anys, una joieria al Piemont (nord) i, des del 15 de juliol, una condemna definitiva de 14 anys i nou mesos de presó. L’abril del 2021 va matar a trets dos atracadors que fugien de la seva botiga de Grinzane Cavour i en va ferir un tercer. Els assaltants portaven una pistola de joguina i un ganivet. Roggero els va perseguir pel carrer i els va disparar. Els jutges, en primera i segona instància, van descartar la legítima defensa: quan el joier va obrir foc, van escriure, l’agressió ja havia acabat. El Tribunal Suprem va confirmar dies enrere la sentència.
El cas ha sigut un dels més mediàtics a Itàlia en aquests anys. Però ara, amb la condemna en ferm, sembla estar convertint-se en una altra cosa: el termòmetre de fins on estan disposats a arribar els partits de la coalició del Govern de Giorgia Meloni per no deixar-se avançar per la seva dreta. L’últim a intervenir (o interferir, segons com es miri) ha sigut el tecnomagnate Elon Musk. "¡És una bogeria!", ha escrit a la seva xarxa social, X. "El jutge i el fiscal d’aquest cas són els que mereixen aquesta condemna", ha afegit.
Musk ha saltat així sobre un cas que fa temps que la dreta italiana utilitza intencionadament com a arma política. Primer van ser alguns exponents de la Lliga els que van començar a convertir Roggero en emblema d’una suposada "emergència seguretat" i la necessitat de defensar la legítima defensa. Després va arribar Roberto Vannacci, el flamant líder del partit populista d’extrema dreta Futur Nazionale, que es va sumar prenent el cas com a bandera de la seva pròpia causa, ja més radicalitzada.
Vots per esgarrapar
Com sol fer quan olora un vot que esgarrapar, fins i tot Matteo Salvini, líder de la Lliga, també ha demanat públicament l’indult per a Roggero. I no només ell. Sorpressivament, el mateix ha fet Forza Italia, el partit més moderat de la coalició de Meloni: el president de la regió del Piemont, Alberto Cirio, membre d’aquesta força, fins i tot va presentar en els passats dies una moció al Consell Regional a favor de la gràcia.
Antonio Tajani, cap de Forza Italia i ministre d’Exteriors, l’ha secundat. "És un home que es va equivocar, però per defensar la seva família. Crec que mereix el perdó de la societat", ha dit. Guido Crosetto, ministre de Defensa i membre fundador de Hermanos d’Itàlia (el partit de Meloni), s’hi ha afegit també. "El que ha passat és injust, incomprensible i també difícil d’acceptar. Cal esgotar totes les possibilitats perquè pugui tornar a casa", ha afirmat. En paral·lel, tota la coalició de Govern –Germans d’Itàlia, Lliga i Forza Italia– ha llançat una recollida de firmes entre parlamentaris per demanar el perdó a l’agressor.
En aquest context, el ministre de Justícia italià, Carlo Nordio, ha iniciat dijous passat els tràmits per a la concessió d’un indult al joier Mario Roggero, segons la premsa italiana. Això sí: això ha provocat la reacció del president de la República, Sergio Mattarella, que la setmana passada va emetre un inusual comunicat recordant que la gràcia és una facultat exclusiva del cap de l’Estat, o sigui, d’ell, una cosa confirmada pel Tribunal Constitucional el 2006, a més que ni tan sols es coneixen encara les motivacions de la sentència del Suprem (a Itàlia pot prendre mesos).
L’episodi resumeix una dinàmica que es comença a apreciar en la política italiana: els partits del Govern de Meloni estan tornant a radicalitzar posicions que ja van defensar en el passat de cara a les eleccions del 2027.
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