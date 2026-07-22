Disturbis a Bolonya per la mort d’un immigrant en mans de la policia
Les imatges d’Abderrahim Fakir, mort mentre era immobilitzat per dos agents, desencadenen acusacions de deriva cap al model de l’ICE dels EUA
Irene Savio
Les imatges fan pensar immediatament George Floyd, però l’escena ha passat aquesta vegada al sud d’Europa. Un home –un mosso de magatzem de 43 anys d’origen marroquí, anomenat Abderrahim Fakir— jeu de cap per avall sobre l’asfalt de la Via Svevo, al barri bolonyès del Pilastro. Té les mans emmanillades a l’esquena i dos agents l’immobilitzen contra el sòl. En el vídeo crida, desesperat: "Ja n’hi ha prou, ajuda". L’agonia es prolonga durant uns cinc minuts, segons els qui han analitzat el metratge segon a segon. Fakir, que va arribar a Itàlia amb set anys i mai més va marxar, va patir allà mateix dilluns una parada cardiorespiratòria letal. Quan els sanitaris van aconseguir intervenir, només van poder certificar que ja no hi havia res a reanimar.
Ha sigut la metxa que ha pres la ràbia d’unes protestes que van començar el mateix dilluns i han continuat fins a la matinada d’aquest dimarts. L’espurna que va generar primer una profunda indignació, es va traduir després en una massiva mobilització als carrers de Bolonya i va derivar, hores més tard, en una batalla campal al centre històric d’aquesta ciutat (habitualment molt tranquil·la) entre inconformes i policies, amb un balanç de desenes de ferits i greus destrosses a diversos edificis.
Alcalde i sindicats policials
Una situació que ha mostrat les dues cares d’una urbs fracturada, segons el mateix alcalde de la ciutat, el progressista Matteo Lepore. D’una banda, la marxa pacífica de la Piazza del Nettuno, promoguda per la família del mort. "No som aquí per demanar odi ni venjança, sinó veritat, justícia i respecte", va clamar des d’allà la neboda de la víctima, Yossra Fakir. D’altra banda, la versió dels sindicats policials –en particular, l’Associació Nacional de Funcionaris de Policia (ANFP)–, que han posat el focus en els disturbis, denunciant escenes de "guerrilla urbana" i arremetent contra Lepore per, van dir, acompanyar implícitament les marxes.
El xoc ha saltat així també a la primera línia política. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha titllat d’"inacceptable" la violència desencadenada contra els agents i ha demanat investigar el que ha passat "sense prejudicis", mentre que el seu vicepresident, Matteo Salvini, ha acusat l’oposició d’alimentar de forma "irresponsable" un clima d’odi contra la policia.
El fantasma de George Floyd
El rerefons d’aquesta tensió de carrer rau que els organitzadors de les marxes denuncien que Itàlia camina cap a un "model ICE" – en al·lusió al polèmic cos d’immigració nord-americana— propiciat pel recent blindatge legal a les forces de seguretat promogut per l’Executiu.
En aquest clima, el portaveu del Partito Democratico al Senat, Francesco Boccia, ha reclamat "immediata claredat" per anteposar la veritat a la propaganda, mentre diaris internacionals com The New York Times rescataven directament el fantasma de George Floyd. "A Itàlia no hi ha un model ICE; aquí ningú està per sobre de la llei", han replicat els ministres d’Interior i Justícia, Matteo Piantedosi i Carlo Nordio.
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