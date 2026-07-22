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Preparatius de l’Onze de Setembre

Els independentistes se citaran a la plaça de Catalunya per la Diada

Les entitats encapçalades per l’ANC convoquen també marxes a Girona i Amposta i fan una crida a la mobilització

Josep Vila, president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). | FERRAN NADEU

Josep Vila, president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). | FERRAN NADEU

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Carles Cols

Barcelona

Les entitats independentistes encapçalades per l’ANC han fet públics aquest dimarts tots els detalls de la manifestació anual per la Diada. En aquesta ocasió, a més de la convocatòria habitual a Barcelona, hi haurà seus també a Girona i Amposta. Està previst que a la capital catalana s’organitzin dues marxes, una que començarà a la Gran Via –a l’encreuament amb Casanovas– i una altra que iniciarà el recorregut a la plaça de la Catedral i que avançarà per Via Laietana. Les dues columnes es trobaran a la plaça de Catalunya, on se celebrarà l’acte polític.

El lema d’aquest any és ‘Hi soc, hi som. Pel present i pel futur’ (Estic, estem. Pel present i el futur) que es representarà a través de les dues marxes. A Barcelona, la primera columna –la que sortirà de Gran Via– simbolitzarà «el present» i estarà encapçalada per representants institucionals, convidats internacionals i altres col·lectius; mentre que la segona –la de la catedral– estarà liderada per les organitzacions juvenils i evocarà «el futur». Amposta també comptarà amb dues columnes que confluiran al pont penjant, mentre que a Girona hi haurà una sola marxa amb inici a la plaça de Pompeu Fabra i arribarà fins a La Copa.

En l’acte de presentació de la manifestació, celebrat també a la plaça de Catalunya, han participat l’ANC, Òmnium, l’AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el Ciemen. Durant l’acte, el president de l’ANC, Josep Vila, ha evitat entrar en el debat sobre la participació d’Aliança Catalana en la marxa, al·legant que es tracta d’una mobilització de la societat civil. «Ens dirigim a la gent, no hi ha partits convidats, ni vetats», ha afirmat Vila, que, no obstant, també ha volgut deixar clar que tots els convocants estan compromesos «amb els drets humans», també dels «acabats», i amb la «democràcia».

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D’altra banda, Vila també ha assegurat que Catalunya viu un «procés planificat de desnacionalització» i de «colonització» per part de l’Estat, per la qual cosa ha fet una crida a tot l’independentisme a mobilitzar-se. «No n’hi ha prou amb sentir-se independentista, és necessari estar i implicar-se», ha rematat. Alhora, el president d’Òmnium, Xavier Antich, ha apuntat que la manifestació volen demostrar que la societat civil independentista «en contra del que es diu sovint, no ha desaparegut».

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