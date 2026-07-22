Tempesta judicial i política
El Govern reitera el suport a Zapatero i confia en la seva innocència
Els socialistes defensen que l’actuació del Consell de Ministres en l’expedient sobre el préstec a Plus Ultra "va ser correcta"
Iván Gil
El Govern no varia gens ni mica el seu suport total a l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero. "Continuem creient en la seva innocència i continuem defensant la seva presumpció d’innocència", va reiterar la portaveu del Govern, Elma Saiz, sense voler entrar a valorar l’"estratègia de defensa" del conegut com el seu testaferro, Julito Martínez. Després d’implicar-lo en un escrit tramès al jutge en les gestions per afavorir el rescat de Plus Ultra, ahir va corroborar a l’Audiència Nacional que es va pactar cobrar un 1% del rescat de 53 milions d’euros que va obtenir la companyia a canvi de la mediació o "acompanyament" de l’expresident socialista durant la gestió de l’ajuda.
Malgrat tot, l’Executiu no varia la posició i es lliga d’aquesta manera a l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero. En el que sí que va insistir la portaveu del Govern en roda de premsa després del Consell de Ministres és que, pel que fa al rescat de la companyia aèria, "l’actuació del Govern d’Espanya" en tot l’expedient "va ser correcta", i va recordar l’aval de la Comissió Europea o dels tribunals espanyols i europeus.
Mentre que a la Moncloa es tanquen a valorar les estratègies de defensa i recolzen que Zapatero tingui els seus temps, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va demanar que doni explicacions com més aviat millor. A la mateixa taula de la sala de premsa de la Moncloa, la líder de l’espai de Sumar a l’Executiu va remarcar que "ha de donar explicacions" al considerar que "hi ha inquietud en la ciutadania".
A Ferraz ja s’anticipava aquest dilluns, després de conèixer-se els diferents escrits remesos al jutge, que continuaven "confiant en la innocència de Zapatero" i esperant que "la pugui demostrar davant la justícia, que és on correspon fer-ho". "Deixem que la justícia avanci i faci la seva feina", argumentaven fonts de la direcció socialista.
"Ni pressions ni favors"
En l’Executiu sostenen la seva creença en la versió de l’expresident Zapatero, entre altres qüestions, pel fet que el rescat a l’aerolínia Plus Ultra executat el 2021 complia tots els requisits i no calia cap mena d’intermediació per propiciar-ho. Per això es remarquen els criteris tècnics i que, "en cap cas, hi va haver cap mena de pressions ni favors".
"Estem molt segurs de com es va portar a terme l’expedient i com es va tramitar", conclouen. Des de Sevilla, l’exvicepresidenta i exministra d’Hisenda María Jesús Montero va reiterar que el rescat de l’aerolínia Plus Ultra va superar els diferents controls legals. Des de la Intervenció General de l’Estat fins al Tribunal de Comptes passant per un jutjat.
El procediment de concessió de l’ajuda a l’empresa va ser auditat per constatar que es donaven totes les condicions de la llei que va aprovar el Congrés i, segons Montero, "es va concloure que no hi havia res a l’expedient".
La número dos del PSOE va posar el focus en el fet que els altres implicats han canviat de versió "de manera paral·lela, a l’uníson" i espera que "al final la veritat s’obrirà camí", sobretot després d’advertir que amb la sentència del cas mascaretes i com va quedar Víctor d’Aldama, "surt molt beneficiós intentar assenyalar-ne un altre".
Ábalos i Aldama
La líder del PSOE va recordar el cas de l’exministre de Transports, José Luis Ábalos, i l’empresari Víctor d’Aldama. Així, afirma que els corruptors "esperen rebre beneficis pel fet que condemnen presumptes implicats amb qüestions que no tenen per què correspondre’s amb la realitat", informa Victoria Flores.
"Si aquests senyors en tenen constància, que diguin com, quan i on", va exigir la dirigent socialista, que va puntualitzar que Martínez "diu que no li consta com es va exercir, això".
En la roda de premsa, Montero també va assenyalar que "els empresaris han canviat de versió per consell de l’advocat" i ha reclamat que els investigats diguin "noms i cognoms", perquè Aldama "va mentir, com diu la sentència".
Subscriu-te per seguir llegint
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: 'Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar
- La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
- Et poden buidar el compte sense robar-te la targeta: així actuen els ciberdelinqüents
- Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
- Una bengala provoca un incendi en un balcó de Manresa durant la celebració del Mundial de futbol d'Espanya
- El Barri Antic de Manresa plora la pèrdua del botiguer i músic Maurici Rosell
- Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»