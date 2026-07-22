Instrucció del cas Begoña Gómez
El poder judicial ajorna la seva decisió sobre Peinado
El GGPJ no arriba a cap acord sobre l’arxivament de les queixes contra el jutge
Cristina Gallardo
La Comissió Permanent del Consell General del Poder General (CGPJ) no va poder arribar ahir a cap acord sobre les propostes d’arxivament del promotor de l’Acció Disciplinària respecte a cinc queixes presentades contra diversos aspectes de la instrucció del jutge del cas Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado.
A sobre de la taula es trobaven, entre d’altres, les queixes presentades per l’exministre de Justícia Félix Bolaños, l’assistent a la Moncloa de la dona del president del Govern o el Sindicat Unificat de Policia pels dubtes expressats pel jutge en relació amb una suposada fugida de Begoña Gómez malgrat comptar amb escorta oficial.
Tampoc es va aconseguir l’acord necessari per decidir sobre les queixes presentades pel grup municipal Més Madrid, el diputat socialista Pedro Guillermo Hita –exalcalde d’Alcalá de Henares (Madrid)–i un particular, segons va informar l’òrgan de govern dels jutges. Les deliberacions continuaran la setmana vinent, assenyalen a EL PERIÓDICO fonts consultades a l’òrgan de govern dels jutges.
Empat a quatre vots
El mes de juny passat, i per quatre recolzaments contra quatre (el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló va superar l’empat) els vocals havien acordat remetre al promotor de l’acció disciplinària còpia de la interlocutòria dictada per Peinado contra la dona de Pedro Sánchez perquè analitzés si les expressions referides a les forces i cossos de seguretat són constitutives d’una falta greu.
Concretament, el jutge assenyalava en la seva interlocutòria que no hi havia dubte que els agents que acompanyen Gómez poden, «bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics», col·laborar «en l’acció o accions que es duguin a terme per facilitar aquesta fuga, que faci impossible que l’acusada es trobi a disposició de la justícia».
Queixes de Bolaños
Uns quants mesos abans, al març, es va rebutjar una proposta inicial d’arxivament respecte a la resta de queixes, entre les quals es trobava la que Bolaños va interposar contra el titular de la plaça número 41 d’Instrucció de Madrid per «irregularitats» durant l’interrogatori a què el titular del Jutjat d’Instrucció número 41 el va sotmetre en el marc de la peça oberta per presumpta malversació relacionada amb l’activitat de l’assistent de Begoña Gómez a Moncloa. També pels termes de l’exposició raonada davant el Tribunal Suprem en què Peinado va intentar, sense èxit, que el Suprem procedís contra ell.
Per la seva banda, Més Madrid va presentar queixa contra Peinado per «deixar morir la instrucció d’un cas de presumpta prevaricació» que investigava l’adjudicació, d’un patrocini de 72.600 euros de l’Empresa Municipal de Transports per a Ok Diario en el marc d’unes jornades en un moment de «precampanya» electoral.
Una altra de les diligències es va incoar per la queixa d’un ciutadà preocupat per l’actuació del magistrat en la causa que investiga la dona del president del Govern. Al·legava que s’iniciés després d’una denúncia de l’associació Manos Limpias, que Peinado discrepés reiteradament del Ministeri Fiscal, que cités persones de l’entorn polític de l’Executiu sense relació amb els fets i que es filtrés informació sota secret als mitjans de comunicació.
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