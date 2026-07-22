Julito ratifica el pacte de l’1% per Plus Ultra i el paper de Zapatero
L’empresari es presenta davant el jutge com un simple missatger dels negocis de l’expresident socialista i l’assenyala com a mediador en el rescat de l’aerolínia, tot i que diu desconèixer sobre qui va poder influir per aconseguir l’ajuda
Zapatero va dir al seu amic el 26 de febrer del 2021 que la SEPI donaria el crèdit a Plus Ultra
CRISTINA GALLARDO
Qui va ser amic de José Luis Rodríguez Zapatero i considerat el seu testaferro pels investigadors del cas Plus Ultra, Julio Julito Martínez, es va presentar ahir a l’Audiència Nacional com a simple correveidile dels negocis de l’expresident, dels quals la seva empresa, Análisis Relevante, era un simple vehicle. L’empresari va corroborar el que va avançar aquest dilluns en un escrit davant el jutge del cas a l’Audiència Nacional, José Luis Calama, al confessar que es va pactar cobrar un 1% del rescat de 53 milions d’euros que va obtenir la companyia a canvi de la mediació o "acompanyament" de l’expresident socialista durant la gestió de l’ajuda.
Martínez Martínez va arribar a l’Audiència Nacional uns 15 minuts abans de l’hora a què havia sigut citat (09.00 hores), amb gest tranquil i acompanyat de la seva advocada, l’exfiscal de l’Audiència Nacional María Dolores Márquez de Prado. El terme correveidile va ser utilitzat pel mateix jutge d’instrucció durant la declaració, que es va estendre durant gairebé quatre hores, i l’empresari el fa servir per explicar el veritable paper de l’expresident del Govern en el negoci, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO.
Era Zapatero qui portava els clients, si bé en el cas de Plus Ultra, Martínez Martínez desconeix amb quines persones va poder parlar l’exmandatari del PSOE o sobre qui va poder influir. En el que tant el jutge com la fiscal Anticorrupció Elena Lorente van insistir va ser a conèixer la realitat de la seva empresa de consultoria, Análisis Relevante. En aquest punt l’amic de Zapatero va insistir que aquesta empresa no feia pràcticament res i els informes que realitzaven es feien amb fonts obertes i amb prou feines tenien valor afegit.
Els informes s’utilitzaven més aviat per captar nous clients, a qui aquests treballs s’enviaven gra-tis. Les filles de l’expresident, per la seva banda, realitzaven tasques de maquetació d’aquests treballs a través de la seva empresa Whathefav.
"Acompanyament"
El relat de l’amo d’Análisis Relevante, que va tenir entre els seus consultors l’expresident del Govern (la Guàrdia Civil sospita que els informes que se li encarregaven en realitat eren pagaments a canvi de la seva tasca d’influència política), s’ha vist complementat en les últimes hores pels mateixos directius de Plus Ultra, Javier Martínez Sola i Roberto Roselli, que en sengles escrits també van reconèixer els pagaments a empreses de l’entorn de Julito després de ser conscients de la seva relació amb l’expresident socialista. Tot això a canvi de "tasques que van anomenar "d’acompanyament".
L’empresari tampoc va ser gaire explícit a l’hora d’explicar com es van repartir els pagaments pactats pel rescat de la companyia aèria. Es va tractar d’un pagament prolongat en el temps, primer a través d’Análisis Relevante i després per "discreció" quan es va començar a qüestionar el rescat, a través d’altres societats que ell controlava com era Idella Consulenza Strategia. Segons l’empresari imputat, va arribar a tenir una relació estreta amb l’avui presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, que li va presentar el mateix Zapatero. A partir d’allà aquest empresari alacantí va realitzar alguns negocis al país caribeny al marge de l’expresident, relacionats amb la gestió de vols.
Segons l’escrit remès al jutge pel president de Plus Ultra, el total dels pagaments que es van realitzar a les companyies controlades per Julito, més el pagament de 69.000 euros més en vols business que va disfrutar el consultor (a raó de 1.500 euros el viatge), sumen 527.417 euros "que materialment suposa l’1% acordat".
Per la seva banda, en el seu escrit al jutge, Julito detallava que va ser Rodríguez Zapatero qui el 26 de febrer del 2021 li va anunciar la concessió de l’ajuda a través de la SEPI, quan el Govern no ho va aprovar en Consell de Ministres fins al 9 de març. Segons la seva confessió, el 30 de juliol del 2020 es va firmar un contracte entre Plus Ultra i la seva consultora, Análisis Relevante, i es van acordar uns honoraris que es van fixar en 5.000 euros mensuals més el corresponent IVA i "adicionalment, en contraprestació als serveis prestats i a l’èxit de l’operació" referida a Plus Ultra.
El gener del 2021 "es va firmar un contracte entre l’aerolínia i una altra de les mercantils sota el seu poder, Idella Consulenza Strategia SL per la qual la primera "es comprometia a abonar l’1% del finançament obtingut a Idella, en el supòsit que finalment s’aprovés l’ajuda sol·licitada".
Segons la versió, "de tots els passos que es feien n’estava puntualment informat el senyor Rodríguez Zapatero, que, finalment, el 26 de febrer del 2021, va comunicar al seu amic Julio que la SEPI concediria el crèdit sol·licitat per Plus Ultra".
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