L’expresident denuncia que s’utilitzi el cas per "explorar" la seva vida
La defensa insisteix a excloure del procediment el cobrament de 200.000 euros per reunir-se amb l’expresident de Bolívia
Cristina Gallardo
Mentre el jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama acumula testimonis que impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en una mediació a canvi de preu perquè Plus Ultra obtingués un rescat de 53 milions d’euros el 2021, la defensa de l’expresident del Govern continua intentant que la investigació no s’ampliï a altres negocis que engrosseixen la llista d’indicis contra el seu client per presumpta responsabilitat en tràfic d’influències i blanqueig de capitals.
L’advocat Víctor Moreno Catena va presentar a principis d’aquesta setmana un nou recurs en què insisteix a excloure de la investigació el cobrament per part de Rodríguez Zapatero de 200.000 euros per reunir-se amb l’expresident de Bolívia, Luis Arce, per salvar el grup peruà Gloria d’una sanció de 100 milions de dòlars. Ho considera prospectiu. "Això és exactament el que en dret es diu prospecció: utilitzar una causa com a porta d’entrada per explorar tota la vida d’una persona", assenyala en el seu recurs, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO. "I és, no per casualitat, el que justament prohibeix el principi d’especialitat de l’article 588 bis a) de la llei d’enjudiciament criminal", afegeix.
Del fet al subjecte
L’advocat de tribunals incideix que "el tret objectiu d’una inquisició general és desplaçar el focus del fet a la persona, com passa aquí, perquè s’ha passat d’intentar determinar "com es va obtenir el rescat de la companyia Plus Ultra" a analitzar "quant i de qui ha obtingut ingressos l’investigat (i la seva família) en cinc anys", amb la qual cosa l’objecte de la investigació ha canviat clarament del fet al subjecte.
Per a la defensa, la investigació és legítima quan parteix d’un fet amb aparença delictiva i esbrina a qui condueix, "però és una causa general quan parteix d’una persona i rastreja la seva vida fins a veure què aflora; en el primer cas se’n va del fet a la persona i en el segon de la persona al fet, com aquí està passant".
Per això, la defensa de Zapatero "suplica" al jutge Calama que anul·li una primera interlocutòria del 15 de juliol en què ja rebutjava treure del procediment l’assumpte de Bolívia. "Subsidiàriament, per al cas que no s’acordés el desglossament interessat, precisar el concret fet o relació, dels que figuren en la interlocutòria del 18 de maig del 2026 –el que va propiciar l’entrada de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) al despatx de Rodríguez Zapatero a Ferraz– amb el qual guarda connexió l’empresa Focus Social Research (del grup peruà Gloria) i la desenvolupada pel mateix Zapatero "a l’Estat plurinacional de Bolívia".
En tot cas, i en garantia del denominat principi d’especialitat, la defensa pretén que es requereixi a la UDEF "perquè s’abstingui d’estendre la seva anàlisi a l’activitat professional, econòmica o personal de José Luis Rodríguez Zapatero aliena als fets delimitats en la interlocutòria del 18 de maig del 2026".
El registre de Ferraz
Per a la defensa, la incorporació dels pagaments per un total de 200.000 euros al procediment requereix "alguna explicació, ja que l’activitat, l’objecte, el lloc en què es produeix i les persones que hi intervenen són totalment diferents" d’aquelles a les quals es refereix la interlocutòria d’entrada i registre al despatx de Ferraz.
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