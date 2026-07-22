Al Parlament
La llei que limitarà la compra especulativa d’habitatge es retarda
Junts i el PP demanen un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que dona temps al Govern i els seus socis perquè llimin algunes discrepàncies
Carlota Camps
Els Comuns volien anar-se’n de vacances d’estiu amb la llei per limitar la compra especulativa de vivenda ja aprovada. Així ho van pactar amb el Govern a canvi del seu ‘sí’ als pressupostos del 2026. La votació definitiva s’havia de celebrar aquest dijous a la tarda, però finalment no serà així. El motiu és que Junts i el PP han anunciat que demanaran un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries –tenen de termini fins dimecres–, i això paralitza tots els temps parlamentaris. No obstant, el que a priori hauria de ser una clatellada per al Govern i els seus socis és també una oportunitat per a ells, perquè continuen sense arribar a un consens sobre quina és la millor fórmula jurídica per posar límit al negoci de la vivenda.
PSC, ERC i els Comuns, així com també la CUP, que ha entrat en les negociacions, estan d’acord amb limitar la compra especulativa. Tenen algunes discrepàncies sobre quina és la millor via per impulsar-la, però tots comparteixen que ha de ser prou robusta com per sobreviure al veredicte del Tribunal Constitucional. És per això que l’estratègia que han seguit és presentar esmenes diferents a la llei perquè el Consell de Garanties es pronunciï sobre elles i així valorar quina és l’aposta més segura des del punt de vista jurídic. El camí pactat inicialment pel Govern i els Comuns era modificar la llei d’urbanisme perquè els consistoris de les zones tensades – en aquests moments són 271 – puguin aprovar plans especials urbanístics. Però ràpidament el Sindicat de Llogateres va advertir que el risc és que la limitació quedi a mercè de les majories polítiques a cada municipi, una cosa que també defensen els anticapitalistes, i provoqui que en alguns s’impulsi i en d’altres no. Per evitar que això passi, van posar a sobre de la taula que sigui la Generalitat la que garanteixi una aplicació de forma automàtica a les zones tensades.
Aquesta és l’aposta que, conjuntament, han recollit els Comuns i la CUP en les esmenes presentades a l’espera de si l’informe del CGE ho considera viable. D’altra banda, ERC, que fins ara havia prioritzat la modificació del Codi Civil català i no la llei d’urbanisme per aprovar la limitació, planteja que la limitació de compra s’apliqui només als grans tenidors –persones físiques o jurídiques amb més de cinc habitatges–, una acotació que també el PSC veu amb bons ulls.
Els grans tenidors
"No es pot tractar igual una persona que té tres vivendes que a una que en té 15 o 20", ha advertit la portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, que ha argumentat que la seva formació ha presentat esmenes al projecte de llei perquè vol que la norma sigui "robusta i aplicable". En aquest sentit, en una roda de premsa aquest dimarts, la republicana ha considerat indispensable que la norma quedi circumscrita a grans tenidors i que es diferenciï clarament entre els qui habiten una vivenda i els que busquen obtenir un benefici econòmic.
Davant aquestes discrepàncies i el popurri d’esmenes, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, es va mostrar convençuda que el marge que se’ls ha obert amb el moviment de Junts i el PP de sol·licitar un dictamen al CGE serà positiu perquè els quatre partits favorables a la limitació arribin a un consens. "Tindrem temps per treballar conjuntament les esmenes", va defensar.
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