Audiència a la Zarzuela
Moreno tanca davant el Rei la ronda de presidents del PP reelegits aquest any
El president de la Junta d’Andalusia despatxa amb el cap d’Estat durant una hora com ja van fer Guardiola, Azcón i Mañueco
Tots quatre governen amb suport de Vox
Pilar Santos
El Rei ha rebut aquest dimarts en audiència al palau de la Zarzuela el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, en la primera trobada institucional entre tots dos des de la seva reelecció al capdavant del Govern andalús. La reunió s’emmarca en la ronda d’audiències que Felip VI manté amb els presidents autonòmics elegits després de l’últim cicle electoral.
L’audiència amb Moreno completa la ronda de trobades que el cap d’Estat ha mantingut amb els líders autonòmics reelegits després de les últimes cites amb les urnes. Abans que el dirigent andalús van passar pel palau de la Zarzuela la presidenta d’Extremadura, María Guardiola; el president d’Aragó, Jorge Azcón, i el de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco. Els quatre dirigents del PP han necessitat els vots de Vox per revalidar els càrrecs i han arribat a acords amb la formació d’extrema dreta per governar les seves respectives comunitats.
Moreno va prendre possessió del seu tercer mandat el 5 de juliol passat, després de ser investit pel Parlament andalús amb el recolzament del PP i també de Vox, malgrat que durant la campanya va renegar i va afirmar que l’acord amb el partit d’ultradreta faria «impossible» governar.
Segons ha explicat el president de la Junta als mitjans de comunicació després de l’audiència, que ha durat prop d’una hora, ha mantingut una reunió «molt distesa» en la qual Felip VI ha demostrat tenir «un ampli coneixement dels temes d’Andalusia». Tots dos han comentat també els danys de l’incendi de Los Gallardos, a Almeria, i, segons ha apuntat Moreno, Felip VI ha dit estar «molt preocupat» per la situació que s’està vivint a l’Aragó com a Guadalajara i «pel que pugui passar en tot el que queda de l’estiu».
Després de la jornada de celebració de la selecció de futbol masculina, el president andalús i el Monarca han comentat també el «difícil» que va ser la final contra l’Argentina, segons Moreno. Durant la fotografia oficial al saló d’audiències, la premsa ha preguntat a Felip VI si se sent un «talismà» per a ‘la Roja’. «El talismà són els jugadors», ha respost el Rei.
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