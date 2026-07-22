Renúncia
La número dos de Puigdemont en els comicis del 2024 deixa el seu escó
Carles Cols
La diputada de Junts Anna Navarro va anunciar ahir que deixa el seu escó al Parlament, dos anys després de les últimes eleccions catalanes. Navarro va ser el gran fitxatge d’aquella candidatura per ocupar el número dos de la llista electoral de Carles Puigdemont. No obstant, va tenir un paper secundari en la campanya i encara més posteriorment a la Cambra.
El fitxatge de l’empresària d’Olot, que durant més de 30 anys va forjar la seva carrera a Silicon Valley, va ser anunciat a so de bombo i platerets pel partit, però durant els 15 dies de campanya amb prou feines va pujar a l’escenari instal·lat al municipi d’Algerers i no se la va exposar en cap de les rodes de premsa.
Durant els dos anys de la legislatura, també ha tingut un perfil baix i, quan ha destacat, ha sigut per alguna polèmica, com quan va denunciar haver sigut desatesa en un CAP per no ser "immigrant". Concretament, va aprofitar la cita per relatar les dificultats burocràtiques des que va tornar dels EUA. La diputada va assegurar que va tardar "dos o tres mesos" a ser visitada per la sanitat pública i que va haver de recórrer a una mútua privada per no tenir nòmina espanyola.
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