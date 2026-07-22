Vendaval de crítiques
Ortega afirma que "no hi tornarà a haver eleccions" a Nicaragua
El copresident assegura que "cal fer les lleis que els posin un mur, un bloc als colpistes", en al·lusió a l’oposició
Abel Gilbert
Als 80 anys, Daniel Ortega va fer saber que Nicaragua li pertany per complet. És un bé personal que comparteix amb Rosario Murillo, la seva dona i governant. A tot estirar llegarà el país a la seva família. Fa temps que el divers arc opositor coneix els seus propòsits de permanència. Però l’home que es manté en el poder des de fa 19 anys i que va guanyar les últimes eleccions competint contra si mateix, mai havia arribat tan lluny com en l’última i desgastada efemèride del 19 de juliol, quan va advertir que "no hi tornarà a haver eleccions" a Nicaragua i es proposa crear un dispositiu legal per a aquest impediment. L’Organització d’Estats Americans (OEA), els països veïns, ara alineats amb els Estats Units i, en especial, la societat civil, van repudiar a l’uníson aquesta pretensió del matrimoni Ortega-Murillo. "Té un desgast físic i mental evident. A qualsevol altre país ja hauria d’estar declarat incapacitat per governar", va assegurar Dora María Trellez, excomandant guerrillera i expressa política del règim. Segons el seu criteri, "la dictadura està en el seu punt més feble", i això sembla explicar l’amenaça llançada diumenge.
"Ja van voler ells [l’oposició] amagats, ja voldrien ells guanyar eleccions per fer diners amb les escoles. Que se n’oblidin", va etzibar en el 47è aniversari del triomf de la caiguda del dictador Anastasio Somoza, davant el mirall del qual s’ha reflectit Ortega des que va retornar al poder el 2007. "I treballarem amb les assemblees nacionals i amb les organitzacions corresponents" per "fer les lleis que els posin un mur, un bloc als colpistes, als venedors de pàtries".
El que es coneix com l’"orteguisme", l’aliança politicoconjugal entre el president i la seva dona, va entrar en una crisi sense solució després de l’esclat social del 2018. Des d’aleshores, el Govern va iniciar una escalada repressiva amb presos, exiliats, censura i violència policial, similar a l’era Somoza.
"El règim nicaragüenc ha fet ara explícit el que les seves accions estaven demostrant des de feia temps: ha abandonat la democràcia, fins i tot l’aparença", va dir el secretari general de l’OEA, Albert Ramdin. "Ens esmenta i, si ho fa, és perquè li fa mal", va assegurar el dirigent opositor Juan Sebastián Chamorro.
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