El PP apunta a la Moncloa després dels escrits en el cas Plus Ultra
Gamarra denuncia la "corrupció sistèmica" de l’Executiu que li impedeix tenir una "agenda política" a favor del ciutadà
Miguel Ángel Rodríguez
En el PP tenen clar que les confessions de Julito Martínez Martínez, presumpte testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, i del seu homònim Julio Martínez Sola, president de Plus Ultra, sobre el rescat de la companyia aèria i la presumpta comissió que va rebre l’expresident del Govern, assenyalen directament Pedro Sánchez i el seu Govern. La portaveu al Congrés dels populars, Ester Muñoz, va assegurar que aquest "gran tripijoc" que s’està descobrint, segons el qual Zapatero va rebre un 1% del rescat, es podria "emportar per davant" els dos dirigents socialistes. "Un no es pot separar de si mateix, Zapatero i Sánchez són el mateix", va sentenciar.
En paral·lel a la declaració de Julito Martínez a l’Audiència Nacional, la dirigent popular va arremetre durament contra el Govern des de la sala de premsa de la Cambra baixa. "El més greu de les dues confessions (al·ludint als escrits presentats per tots dos dilluns passat) no és que apunten a Zapatero, és que apunten a la Moncloa. És evident que Zapatero, Moncloa i el PSOE fa setmanes que menteixen tots els espanyols", va subratllar, abans d’asseverar que si menteixen és "perquè no els queda cap altra opció".
A més, Muñoz va posar èmfasi a mirar d’aclarir la responsabilitat que tindria Sánchez en el cobrament d’aquesta presumpta comissió. Segons va explicar, les dues confessions apunten que Zapatero va rebre l’1% del rescat per la seva mediació i que si aquesta va ser possible és perquè "tenia dos socis": "Delcy [Rodríguez] a Caracas i Sánchez a Madrid. Sinó, no s’hauria produït aquest rescat". És més, la portaveu va insistir que el rescat "no es podria haver produït si algú no li va dir que sí a Zapatero". Fonts conservadors expliquen que això porta al delicte de tràfic d’influències.
"No hi ha cap ‘lawfare’"
"No hi ha cap lawfare, no eren mentides, no eren pseudomitjans", va sentenciar Muñoz durant la roda de premsa recordant que va ser el PP qui va assenyalar fa anys les irregularitats que envoltaven el rescat de Plus Ultra. Això sí, es va mostrar cauta a l’assenyalar que en el procés judicial ha començat la instrucció i que encara "no és la fase probatòria", per la qual cosa resulta "precipitat aventurar que hi haurà o no proves". No obstant, va recordar que amb "indicis suficients" també es pot condemnar algú.
El que sí que ha donat per provat és que Zapatero va mentir en tres ocasions durant la seva compareixença en la comissió del Senat, el març d’aquest any, quan va negar que li haguessin demanat ajuda per al rescat de la companyia. "Va ser ell qui va trucar al president de Plus Ultra per oferir-li el servei", va afirmar. Després, va dir que va mentir quan va refutar que Julio Martínez li hagués preguntat sobre el rescat, ja que "va ser Zapatero qui va captar Plus Ultra com a client". I, finalment, Muñoz va denunciar que l’expresident també assegurés que no havia fet res ni s’havia interessat pel rescat quan va ser qui va trucar a Julio Martínez per "confirmar-li que es produiria".
Amb Julito Martínez a l’Audiència Nacional i la condemna del germà de Sánchez la setmana passada, va ser la vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, la que va denunciar la "corrupció sistèmica" de l’Executiu que li impedeix, entre altres coses, tenir una "agenda política" en favor dels ciutadans. "Això dinamita el mateix Govern, perquè el que s’està confessant és que es va pagar un peatge, presumptament, d’un 1% a un expresident de Govern en un rescat que tots sabem que mai s’hauria d’haver produït", va dir sobre aquest cas concret en una entrevista a RNE.
En línia amb el que fa diverses setmanes que estan en el PP, Gamarra va mirar de diferenciar clarament les responsabilitats judicials, una cosa que no deixen de repetir que està en mans d’una Justícia que respecten, de les responsabilitats polítiques. Així, va retreure a Sánchez que lluny d’assumir aquestes últimes i convocar eleccions "es permeti el luxe de parlar d’integritat pública".
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