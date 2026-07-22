HABITATGE
El PSOE i Sumar pacten un decret d’habitatge que amplia la pròrroga de lloguer als contractes de fins al juny del 2028
Ara el text s’haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris després que la mesura caigués l’abril passat
Ana Cabanillas
El PSOE i Sumar pacten al si del Govern un text inicial del decret d’habitatge que s’aprovarà dimarts vinent en el Consell de Ministres, segons confirmen les dues parts de la coalició. La proposta contempla una «pròrroga reforçada» del lloguer, que permetrà allargar dos anys més aquells arrendaments que vencin abans de juliol del 2028, i amplia sis mesos més el termini que es va incloure en el primer decret de pròrroga, impulsat per Sumar i que va decaure a la primavera. El text s’ haurà de negociar ara amb la resta de grups parlamentaris per incloure les seves propostes i assegurar els vots per a la seva convalidació al Congrés, prevista per a la tornada de l’estiu.
Fonts de l’ala minoritària de la coalició confirmen aquest acord, avançat per El País, i apunten que els contraris que expirin fins al 30 de juny del 2028 podran acollir-se a aquesta congelació del preu del lloguer, una cosa que «amplia en gairebé un milió de persones les potencials beneficiàries d’aquesta mesura». En total, tenint en compte el primer decret de març que va estar en vigor durant diverses setmanes, xifren en un milió i mig de llars els potencials beneficiaris, cosa que inclou quatre milions de persones.
Des del Ministeri de Vivenda destaquen que «la prioritat» ara és «aconseguir un acord» amb la resta de formacions polítiques perquè el reial decret llei tingui els recolzaments necessaris al Congrés, després que Junts tombés la pròrroga l’abril passat, reclamant incloure mesures com la desgravació d’hipoteques i lloguers de l’IRPF o l’IVA franquiciat a petits autònoms. Unes propostes que, assumeixen al Govern, seran incorporades en el text final. «L’objectiu» és, per a l’ala socialista, «que tots els grups se sentin representats».
Bonificacions en l’IRPF
El decret de vivenda anunciat el Govern fa un mes s’aprovarà la setmana que ve i a més de la pròrroga dels contractes de lloguer, preveu incloure la pujada de l’IVA al 21% dels pisos turístics o la regulació dels lloguers de temporada per limitar aquest tipus de contractes a supòsits prou justificats. A més, el text pactat en el Govern inclou l’obligació que els contractes de lloguer siguin per escrit i bonificacions en l’ IRPF als qui abaixin el preu del lloguer, segons confirmen des del Ministeri de Vivenda.
L’esborrany del text ha sigut en les últimes setmanes objecte de negociació entre PSOE i Sumar, que han incorporat algunes de les peticions de Junts. El pla és «obrir la negociació» amb els grups una vegada que tanquin l’acord en l’Executiu.El previsible és que la votació al Congrés serà la primera setmana de setembre.
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