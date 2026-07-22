Efectes de la sentència europea
Puigdemont denuncia Espanya davant la UE per incomplir la llei d’amnistia
L’expresident i els exconsellers Comín i Puig acudeixen a Brussel·les arran del rebuig del Tribunal de Comptes a concedir-los el perdó després de la sentència del TJUE
La fiscalia demana aplicar l’amnistia
Jose Rico
L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig van presentar ahir un escrit a la secretaria general de la Comissió Europea a través del qual denuncien el Regne d’Espanya per l’incompliment de la llei d’amnistia arran de l’aval que la norma va rebre la setmana passada per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Segons l’escrit que va avançar Vilaweb i al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, l’advocat Gonzalo Boye denuncia que s’ha suspès de facto el termini per dictar l’amnistia, i es reobre un tràmit d’al·legacions que no només considera innecessari, sinó que assegura que contravé la sentència del TJUE. És per això que insta la Comissió Europea a actuar amb urgència "atesa la naturalesa de l’incompliment i la seva incidència sobre mesures cautelars que graven els denunciants en més de 9,5 milions d’euros".
En la denúncia, Boye també recorda que el Tribunal de Comptes va publicar una providència dilluns en què recollia les indicacions de la sentència del TJUE, però evitava aplicar la llei d’amnistia immediatament, si bé també concedia 10 dies a les parts.
En aquest sentit, l’escrit de denúncia destaca que l’actitud del Tribunal de Comptes ha vulnerat l’article 4 del tractat de la UE sobre la cooperació lleial, segons el qual els estats membres han d’evitar que els seus òrgans prenguin decisions que posin en perill els objectius de la UE i l’aplicació de les sentències dictades pel TJUE.
Pressió de la fiscalia
"L’incompliment deliberat d’una sentència del Tribunal de Justícia per un òrgan jurisdiccional d’un Estat membre, acompanyat de la seva tergiversació pública mitjançant una nota de premsa oficial, afecta el valor de l’Estat de Dret en què la Unió es fonamenta", recull la denúncia de Puigdemont, Comín i Puig.
Precisament, ahir la fiscalia va apressar el Tribunal de Comptes a aplicar la llei d’amnistia als expresidents Puigdemont i Artur Mas, així com a 33 excàrrecs dels seus governs per les despeses ocasionades per l’organització del referèndum unilateral de l’1-O i la promoció de Catalunya a l’exterior entre els anys 2011 i 2017. En aquest sentit, precisa que no és procedent la decisió de la consellera del Tribunal de Comptes, Elena Herráez, de concedir a les parts un termini comú de 10 dies perquè formulin les al·legacions que considerin pertinent en relació amb l’origen dels fons utilitzats per a la consulta sobiranista.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va avalar la setmana passada la llei d’amnistia, precisament arran d’una qüestió prejudicial elevada pel Tribunal de Comptes. En un escrit presentat aquest dimarts, el fiscal en cap Manuel Martín-Granizo considera que és innecessària la decisió de la consellera perquè la sentència de la justícia europea i l’Advocat General argumenten que els fons que es van utilitzar per a la consulta sobiranista no procedeixen del pressupost de la Unió Europea.
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