Conflicte al Pròxim Orient
Trump ofereix al president libanès parlar amb Hezbol·là
Per primera vegada en 17 anys, un dirigent del Líban visita la Casa Blanca
Andrea López-Tomàs
Per primera vegada en 17 anys, un president libanès ha visitat la Casa Blanca. Joseph Aoun s’ha reunit aquest dimarts amb el president nord-americà Donald Trump per abordar la encallada situació de seguretat al país dels cedres. Després de la trobada, el mandatari republicà ha reconegut que està disposat a parlar amb Hezbol·là, la milícia libanesa enfrontada amb Israel que no ha participat en les negociacions de les últimes setmanes. "Si el president libanès diu que vol que parli amb Hezbol·là, jo ho faré", ha declarat, assegurant que ell "parla amb tothom", fins i tot amb persones amb qui "molts creuen que no hauria de parlar, i les coses surten bé".
Trump no ha respost a la pregunta sobre si Washington prestarà assistència a les febles forces libaneses amb l’impossible encàrrec de desarmar Hezbol·là. "Ja tenim plans molt concrets per a això; pot ser que d’altres vinguin a ajudar, però el Líban també s’està tornant molt més autosuficient", ha respost el president nord-americà. Aoun ha viatjat a la capital nord-americana amb la intenció de demanar al seu homòleg nord-americà que pressioni Israel perquè es retiri del sud. No obstant, Israel es nega a fer-ho fins que Hezbol·là sigui desarmat, una mesura que també exigeix Washington i que el Govern libanès no pot portar a terme.
La reunió amb Trump coincideix amb els desenvolupaments més destacats sobre el terreny de les últimes setmanes. Dilluns Washington va anunciar l’inici de la implementació d’un acord que encomana a l’Exèrcit libanès el control de les "zones pilot" al sud del Líban seguint el marc firmat al juny pels dos països, que no mantenen relacions diplomàtiques, per posar fi a l’estat de guerra entre ells.
Després de l’anunci del Departament d’Estat nord-americà, les tropes israelianes es van retirar del poble de Zautar al-Garbiye i les forces libaneses van començar a desplegar allà"Mentre unitats militars es desplegaven a [aquest] llogarret del districte de Nabatiye, les forces israelianes van obrir foc a prop de les esmentades unitats", ha afirmat l’Exèrcit libanès en un comunicat. "El comandament de l’exèrcit remarca que aquest atac obstaculitza la posada en marxa de les mesures de desplegament a les zones pilot, que s’estan portant a terme en el marc de les comunicacions amb el Grup de Coordinació Militar per al Líban", ha afegit, amb referència a l’organisme de coordinació entre els dos països "encarregat de garantir operacions les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, per gestionar la resolució de conflictes, la verificació i l’aplicació general" de l’acord..
L’objectiu d’aquestes zones pilot és que les tropes libaneses confisquin l’armament de Hezbol·là en parts del sud del Líban, en paral·lel a la retirada gradual de les forces israelianes per entregar el control del territori al debilitat Exèrcit libanès. El pla ha generat moltes crítiques entre la població local, qualificant-lo d’espectacle, ja que els pobles de Srifa i Froun no han sigut ocupats en cap moment per les forces israelianes. Fonts israelianes afirmen al mitjà Haaretz que Tel Aviv té "control d’intel·ligència" utilitzant drons, tot i que aquesta és també la situació a la capital Beirut. En canvi, hi ha almenys 68 llogarrets actualment sota ocupació israeliana que no han sigut incloses en l’acord, perpetuant encara més el desplaçament forçós de milers de ciutadans.
Única autoritat
Marco Rubio, secretari d’Estat nord-americà, va dir dilluns després de reunir-se amb Aoun que l’objectiu de Washington és que el govern del Líban es converteixi en l’única autoritat responsable de la seguretat del país. Segons informa el mitjà nord-americà Axios, citant funcionaris israelians, Estats Units continuen negociant amb Israel i Líban sobre qui verificarà que l’Exèrcit libanès ha aclarit les "zones pilot", cosa que permetrà que es dugui a terme la següent fase de la retirada. Hezbol·là, l’únic actor enfrontat a Israel, no ha format part de les negociacions d’aquest acord en cap moment i està fonamentalment en contra de qualsevol pacte que resulti del diàleg entre Israel i el Líban.
En paral·lel, durant tota la jornada, van continuar els atacs israelians contra el sud del Líban. Segons l’agència nacional de notícies, al poble de Kfar Tebnit, al sud-est de Nabatieh, es van registrar bombardejos amb gran demolició. El foc d’artilleria va colpejar el poble pròxim de Nabatieh al-Fauca.
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