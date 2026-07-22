Guerra a Ucraïna
Zelenski destitueix el cap de l’Exèrcit per la pressió del carrer
El president cessa Oleksandr Sirski i el substitueix pel general Mikhailo Drapati després de diversos dies de manifestacions
Marc Marginedas
La llarga durada de la guerra a Ucraïna, i l’elevat cost que estan pagant els habitants del país envaït confereixen a la ciutadania ucraïnesa una important capacitat de pressió sobre les seves autoritats quan perceben que les coses no evolucionen en la direcció adequada. Després de diversos dies de manifestacions a les principals ciutats d’Ucraïna, l’entorn del president Volodímir Zelenski ha donat a entendre que estudia la tornada a llocs de responsabilitat decisòria del popular general Mikhailo Fédorov, de 35 anys, destituït com a ministre de Defensa fa 15 dies. La decisió que sí que ha pres ja és el relleu del comandant en cap de les Forces Armades, Oleksandr Sirski, percebut per molts com algú emergit de l’antic ‘establishment’ militar soviètic i amb qui Fédorov havia entrat en conflicte obert. El seu substitut serà el popular general Mikhaïl Drapati, que fins ara dirigia les Forces Conjuntes de l’Exèrcit.
Segons el portal ucraïnès Liga.net, Zelenski va estudiar en les últimes hores els noms de fins a 11 possibles substituts de Sirski, i es va entrevistar amb possibles candidats, com el cap adjunt de l’Estat Major de l’Exèrcit, Volodímir Gorbatiuk; el comandant del Tercer Cos, Andrí Biletski; el cap del Cos Jartia, Igor Obolenski, i el responsable de les Tropes Aèries d’Assalt, Oleg Apostol, a més de Drapati, que va ser finalment l’elegit.
Més canvis
El mateix Fédorov, en declaracions posteriors a ser rellevat, alimentava la possibilitat que es produïssin canvis en la direcció que ell reclama. "Certament, hi haurà canvis", va escriure a les xarxes socials, abans de remarcar: "Hi ha un diàleg; crec que tot es resoldrà". Per la seva banda, Kirilo Budànov va demanar unitat per evitar que Rússia tregui partit de la situació: "El debat és una cosa normal en un país lliure; l’important és que continuï de manera pacífica". Les manifestacions en contra de la marxa de Fédorov han anat creixent fins a convertir-se, segons molts analistes, en una gran crisi política.
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