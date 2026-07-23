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Cas Koldo

Ábalos presenta una queixa davant del jutge perquè un gos de vigilància va frustrar un vis a vis amb la seva parella

La seva nòvia va ser ‘marcada’ per l’animal a l’entrar a la presó per a una trobada programada dilluns passat

L’exministre José Luis Ábalos al banc dels acusats durant el judici pel cas mascaretes.

L’exministre José Luis Ábalos al banc dels acusats durant el judici pel cas mascaretes. / J.J. Guillén / EFE

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Cristina Gallardo

Madrid

La defensa de l’exministre de Transports José Luis Ábalos ha presentat una queixa davant el jutge de vigilància penitenciària perquè l’actuació d’un gos detector en l’accés de la presó de Soto del Real (Madrid) on compleix condemna pel cas Koldo va impedir dilluns passat la celebració d’un vis a vis que tenia programat amb la seva nòvia, Andrea de la Torre.

Segons l’escrit que firma l’advocat Marino Turiel, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, en el moment de l’accés de la visitant a l’establiment, un gos detector utilitzat pel servei de seguretat «va realitzar un marcatge sobre ella, i com a conseqüència d’això es va impedir la celebració de la comunicació».

L’advocat adverteix que «l’impediment es va acordar sense cap comprovació ulterior: no consta que s’oferís a la visitant la pràctica d’un escorcoll en els termes legalment previstos, ni que es realitzés registre, requisa o qualsevol altra diligència dirigida a confirmar l’existència d’un objecte o substància prohibits». És a dir, la denegació es va sustentar únicament en un indici (la reacció de l’animal), sense acreditació posterior.

Vulneració de drets

Per això, reclama al jutge de vigilància adscrit al Tribunal d’Instància de Madrid que declari que la denegació de la comunicació del 20 de juliol del 2026, «sustentada exclusivament en el marcatge d’un gos detector i sense comprovació ulterior, va vulnerar el dret de l’intern a comunicar amb la seva parella». Vol que aquesta resolució sigui remesa a la Direcció del Centre Penitenciari «per al seu compliment i constància a l’expedient»

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A més, Ábalos pretén que es previngui i s’adverteixi l’Administració penitenciària de la il·legalitat d’aquest procedir, «requirint-lo perquè s’abstingui de reiterar-ho i perquè, en endavant, qualsevol limitació de les comunicacions s’adopti mitjançant resolució motivada, prèvia comprovació efectiva». Finalment, sol·licita que «es garanteixi la celebració de la comunicació indegudament impedida i de les que d’ara endavant corresponguin».

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