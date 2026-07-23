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Reglament

El CGPJ vol limitar queixes contra jutges mentre debat sobre Peinado

Juan Carlos Peinado, a prop dels jutjats de plaça Castilla, a Madrid. | JOSÉ LUIS ROCA.

Juan Carlos Peinado, a prop dels jutjats de plaça Castilla, a Madrid. | JOSÉ LUIS ROCA.

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Cristina Gallardo

Madrid

En plena divisió interna en relació amb el tràmit que s’ha de sonar a les denúncies presentades contra l’instructor del cas Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) tramita un nou reglament de funcionament intern que planeja limitar la presentació de queixes contra jutges, de manera que únicament pugui formular-les "qui tingui la condició de part, interessat o intervinent en les esmentades actuacions", segons diu l’article 6.2 del projecte remès per la Comissió d’Estudis i Informes de l’òrgan de Govern dels jutges, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO.

La norma encara no està aprovada definitivament, i es troba en el tràmit de rebre al·legacions per part de les associacions de jutges, segons va avançar la cadena SER. No obstant, en el ple del 18 de juny ja es va donar impuls al projecte amb el vot majoritari dels vocals. Dues d’elles, Inés Herreros i Esther Erice, del bloc progressista, van advertir en un vot particular que l’article proposat "redueix" l’àmbit de participació ciutadana en l’exigència de responsabilitat als jutges.

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