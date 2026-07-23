Balanç del curs polític
Feijóo activa "el compte enrere" i dona per fet que arribarà a la Moncloa
El president del PP projecta un futur en el Govern sense la ultradreta i veu en Sánchez el "senyor X" d’una xarxa corrupta
Miguel Ángel Rodríguez
Alberto Núñez Feijóo té assumit que Pedro Sánchez passarà les vacances d’estiu al palau de La Mareta (Lanzarote), instal·lació de Patrimoni Nacional reservada als presidents del Govern, i el Nadal al palau de la Moncloa. I que després serà el seu torn. Ho ha augurat en el seu balanç del curs parlamentari, en el qual ha donat al Govern per "acabat" i ha assenyalat el cap de l’Executiu com el "senyor X" de la presumpta corrupció que l’envolta. Així, l’ha activat "el compte enrere per al canvi", donant per fet la seva arribada a la Moncloa i, si és possible, sense Vox.
El diagnòstic de Feijóo és que l’Executiu està en els últims dies i amb la ciutadania en contra seu. "Espanya ja ha canviat d’opinió i només falta que Sánchez canviï de domicili", va indicar a la madrilenya seu del PP, envoltat de bona part de la cúpula del partit, abans d’assentar les bases del seu programa electoral: la construcció d’un milió d’habitatges, un 15% més de personal a la sanitat i una "neteja total" de les institucions. "No vull heretar el Govern d’Espanya, sinó que vull engrandir aquest país, reconstruir la nació, no pas administrar-ne les runes", va assenyalar.
En un discurs ple de frases contundents i al·lusions als suposats casos de corrupció que envolten el Govern, el president dels populars ha redoblat els atacs a Sánchez: "El senyor X és el mateix Sánchez i la seva absència total d’estàndards morals". En aquest sentit, ha afirmat que el cap de l’Executiu és "el nexe polític corruptor" i que el temps "no jugarà al seu favor" perquè s’anirà coneixent tota la veritat sobre els diferents casos. "Per al Govern el pitjor encara ha d’arribar", ha vaticinat.
Assentar les bases
A la seva sentència que el Govern està "acabat", el líder dels populars ha sumat tres crítiques més: que està "esgotat", ateses les seves derrotes en les últimes eleccions autonòmiques; "debilitat parlamentàriament", en vista de la iniciativa que va aprovar el Congrés demanant la seva dimissió; i que està "èticament inhabilitat" a l’incomplir lleis i haver "robat". "Aquest Govern només té una sortida raonable i democràtica, convocar eleccions", ha sentenciat, augurant ja el que passarà a les urnes: "La gent no estima aquest Govern".
Una afirmació que, segons el seu parer, s’evidencia a les enquestes que manegen en el partit i que el situen a 30 o 40 escons del PSOE. "Si Sánchez afronta el seu últim estiu a la Mareta, les seves últimes festes nadal a la Moncloa és perquè no mereix cap altra cosa que el càstig electoral més gran, perquè ha sigut una desgràcia per a aquest país", ha sentenciat. I amb contundència ha anunciat que activen "el compte enrere per al canvi".
Ara bé, ¿què passarà si necessita algun company de camí per impulsar aquest canvi? La pregunta ha rondat diverses vegades la roda de premsa del líder popular i en totes ha mirat de ser el més elegant possible per dir que prefereix governar en solitari sense arribar a ofendre Abascal. Ha dit que vol un "govern molt sòlid i molt fort", cosa que ateses les seves crítiques a les esquerdes de l’actual Executiu s’entén com un Consell de Ministres monocolor. Això sí, per "responsabilitat" gestionarà el que diguin les urnes per garantir l’estabilitat, obrint-se a un pacte amb Vox. Com va passar en els últims quatre governs autonòmics després del cicle electoral. A més, del líder ultra ha dit que manté una relació "correcta, fluida i cortès" i que no han tingut "cap frec" des dels comicis a Andalusia.
Mesures i similituds
El líder del PP també ha aprofitat per enumerar les cinc qüestions en les quals creu que el Govern ha fracassat i posar sobre la taula les seves solucions; en vivenda ha parlat de construir un milió de llars i rebaixes d’impostos de fins al 60% per als joves; en sanitat, d’incrementar en un 15% la plantilla de professionals; en infraestructures, de destinar 300.000 milions d’euros a les xarxes de transport i energètiques; en matèria migratòria, una reforma del codi civil per frenar les nacionalitzacions; i davant les grans reformes necessàries ha esmentat un nou sistema de finançament autonòmic, una estratègia per prevenir riscos naturals i un enduriment de les penes per millorar la seguretat al país.
Els populars coincideixen en algunes d’aquestes polítiques amb Vox. Sobre si consideren que els pactes amb la formació ultra ja no els passen factura, Feijóo va posar l’accent en l’acord que han tancat a la Comunitat Valenciana i que inclou la prioritat nacional en els Pressupostos.
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