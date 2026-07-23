Judici a l’exministre de l’Interior
Fernández Díaz qualifica la Kitchen d’operació "d’intel·ligència"
El procés, que es va iniciar el 6 d’abril, continua amb els informes de les defenses
Cristina Gallardo
L’advocat de l’Interior Jorge Fernández Díaz va defensar ahir la seva absolució en el cas Kitchen per falta de prova que el vinculi amb els fets, que va qualificar d’"operació d’intel·ligència, no parapolicial", destinada a l’obtenció d’informació sobre el parador dels diners que va ser ocultat per Luis Bárcenas, o els seus possibles testaferros. Segons el parer de l’advocat Jesús Mandri, el seu client mai va conèixer aquesta operació i mai va tenir "cap interès" en la informació de què pogués disposar el que va ser tresorer del PP.
La vista per l’operatiu suposadament parapolicial contra Bárcenas afronta aquesta setmana el seu últim tram amb l’exposició dels seus informes finals per part de les defenses. Es jutgen fets presumptament comesos el 2013 des de la cúpula del Ministeri de l’Interior del Govern de Mariano Rajoy per robar informació a Bárcenas i obstaculitzar així les investigacions sobre l’existència d’una comptabilitat opaca en el partit.
"L’únic fet que no es pot negar és que va ser ministre de l’Interior", va assenyalar el lletrat, que va abundar que per aquesta raó mai es va informar Fernández Díaz dels operatius policials ni del control dels fons reservats. Només hi va haver una excepció, segons el lletrat, després de l’atemptat a la sala Bataclan a París, el novembre del 2015, per intervenir en un operatiu d’un partit de futbol.
Petició del fiscal
Les defenses han de rebatre els arguments del fiscal Anticorrupció César de Rivas, que el 30 de juny va afirmar que, després de la pràctica de totes les proves en el cas Kitchen, segons el seu parer, "ha quedat acreditada la finalitat bastarda i delictiva" de l’operatiu parapolicial organitzat el 2013 per espiar i robar informació a Bárcenas. El fiscal sol·licita 15 anys de presó per a l’exministre i la mateixa condemna per a la seva mà dreta, Francisco Martínez.
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