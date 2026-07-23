El cas Plus Ultra
El Govern espera explicacions de Zapatero, que avui trenca el seu silenci
La inquietud creix al PSOE i alguns membres de l’Executiu demanen aclariments de l’expresident, que es pronunciarà a TVE
Iván Gil
En el Govern es mouen entre la resignació i la impaciència per la falta d’explicacions públiques i en seu judicial de José Luis Rodríguez Zapatero. Fonts de l’Executiu reconeixen que els hauria agradat que l’expresident comparegués davant dels mitjans després de conèixer-se la seva imputació, com es va comprometre a través d’un vídeo. Llavors es va acabar justificant el silenci per la recomanació del seu advocat de no fer-ho fins a declarar davant del jutge.
Després de comparèixer a l’Audiència Nacional, el 17 de juny, es va limitar a un comunicat en què va tornar a assegurar que "en els pròxims dies" donaria les "explicacions oportunes". En el Govern van recollir aquest guant i per això la confessió del presumpte testaferro Julio Julito Martínez va augmentar l’ansietat entre algun ministre socialista que considera que és hora ja que trenqui el seu silenci. Una cosa que finalment farà avui, amb una entrevista a TVE.
L’empresari va ratificar davant el jutge José Luis Calama que Zapatero va mediar en el rescat de Plus Ultra a canvi d’una comissió de l’1% dels 53 milions del préstec. A més de la confessió del que era amic de l’expresident, els directius de l’aerolínia van ratificar la seva versió en els escrits remesos al jutge. "No pinta bé", lamentaven sobre això fonts de l’Executiu per concloure que "cal canviar l’argumentari". Sobretot després que els focus han tornat a una possible mediació de Zapatero perquè el Govern concedís l’ajuda a Plus Ultra.
El que transmeten des de l’entorn de l’expresident és que es tracta d’una estratègia de defensa dels empresaris, però les pressions dels socis de coalició apressant explicacions s’han deixat sentir després de les confessions que apuntalen l’informe de la UDEF (Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal). Altres membres del Govern de la pota socialista entenen que no es pot esperar més als aclariments de Zapatero davant la inquietud a les files del PSOE.
Els més pròxims a l’expresident apunten que té "ganes" de fer-ho, no obstant, la seva defensa l’estaria frenant. La Moncloa manté la defensa de la seva innocència, però la seva falta d’aclariments estreny el marge de la Moncloa per continuar argumentant el seu suport, quedant-se a cegues. Per això esperen impacients les seves explicacions, per a les quals ha triat l’espai Mañaneros 360 de la cadena pública amb una entrevista amb Javier Ruiz.
Pressió sobre els ministres
La pressió ha acabat recaient sobre els ministres cada vegada que tenen una càmera davant. Fins i tot demanant respectar els temps judicials, el ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Óscar López, assegurava ahir que "les parts donaran les seves explicacions". El titular d’Hisenda, Arcadi España, anava una mica més enllà en una entrevista a RNE per deixar anar certa urgència: "Jo crec que és una persona de qui estem esperant totes les seves explicacions; ell ha dit que les donarà i està ara en un procediment per aclarir-ho tot al més aviat possible. Jo sí que crec que donarà les explicacions i que ens convenceran". El ministre d’Indústria, Jordi Hereu, es limitava per la seva banda a remarcar la importància de "defensar la presumpció d’innocència mentre no es demostri el contrari".
El Govern, començant per Pedro Sánchez, i la cúpula de Ferraz mantenen el contacte directe amb Zapatero. Una cosa que no passa en les federacions, en què la inquietud està més estesa a menys d’un any de les urnes municipals i autonòmiques.
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