Israel intensifica de nou els seus atacs a Gaza malgrat la treva
Seixanta persones perden la vida en una de les setmanes més mortíferes des de l’alto el foc, la violació del qual denuncia l’ONU
Andrea López-Tomàs
La violència torna a agreujar-se entre les ruïnes de Gaza. Mentre l’Iran i els Estats Units mantenen els seus atacs creuats i el Líban pressiona Washington per aconseguir la retirada israeliana del seu territori, l’enclavament palestí ha patit una de les setmanes més letals des de l’entrada en vigor de l’alto el foc a l’octubre. Només dimarts almenys una dotzena de persones van perdre la vida, inclosa tota una família formada pel pare, la mare i els seus quatre fills, en diversos bombardejos, segons el Ministeri de Salut gazià. Aquestes pèrdues eleven el nombre de víctimes mortals a almenys 60 en una setmana.
"És un crim contra la humanitat horrible i dolorós", va descriure la Defensa Civil de Gaza l’atac aeri contra un edifici residencial de Ciutat de Gaza dimarts passat, en què va morir una família sencera. El bombardeig no va ser anunciat prèviament i va provocar un incendi que va atrapar els sis membres de la família a l’interior. "És una de les moltes i doloroses tragèdies humanes que es repeteixen diàriament des de fa anys a la Franja de Gaza, a causa dels continus crims comesos per l’ocupació israeliana contra civils desarmats", va afegir un representant de la Defensa Civil davant les ruïnes de la casa, on va denunciar les dificultats a què s’enfronten els seus equips.
El dia anterior, un altre bombardeig contra la casa de la família al Masri al barri de Sadra a la mateixa ciutat va matar Firas i Salsabil el Masri, les seves tres filles i el seu fill mentre dormien. Un dia abans, el foc d’artilleria va matar Rida Abu Asr al barri de Zeitoun, segons l’agència de notícies palestina Wafa. Dissabte un avió de guerra israeliana va atacar sense previ avís un altre edifici residencial al barri Nassr de Ciutat de Gaza matant Adham Nasman, la seva dona Marwa i tres dels seus fills. Segons Israel, Nasman era un comandant de Hamàs, grup que no ha emès cap comunicat sobre això.
Processó fúnebre
El dia abans, un dron israelià va atacar una processó fúnebre als voltants de la mesquita Ahmad Yassin, al camp de refugiats de Nuseirat, al centre de l’enclavament. Almenys vuit persones van morir mentre participaven en l’enterrament d’un home que havia estat mort hores abans. Fa just una setmana, un helicòpter israelià va acabar amb la vida d’Omar Sami Abu Qassem, la seva dona Asmaa Ghazi i la seva filla Habiba, de sis anys, a Deir al-Balah. El seu fill de tres anys va ser l’únic supervivent. Els bombardejos israelians també van matar set policies, inclòs el director de la comissaria de Jabalia, en un atac contra un punt de control el 14 de juliol. Al seu torn, durant tota la setmana han colpejat les tendes de campanya que allotjaven famílies desplaçades a la zona humanitària d’Al-Mawasi.
"Nou mesos després de l’anunci de l’alto el foc, encara no hi ha cap lloc segur per als palestins a Gaza", va declarar dimarts Zamin Al Jitan, portaveu de l’Oficina de Drets Humans de les Nacions Unides, des de Ginebra. Entre el 13 i el 20 de juliol, els atacs israelians han matat "almenys 57 palestins, entre ells sis nens i vuit dones", sense incloure les famílies assassinades des de dilluns. "L’assassinat de civils en aquests atacs suscita preocupació per les contínues violacions del dret internacional humanitari, els crims de guerra i altres possibles crims atroços a Gaza", va afegir Al Jitan. Almenys 1.150 palestins han mort a Gaza des de l’entrada en vigor de la treva.
Mentrestant, les forces israelianes estan construint una barrera de terra que dividirà l’enclavament en dos, segons imatges satel·litàries examinades per l’agència AP.
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: 'Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar
- Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
- Et poden buidar el compte sense robar-te la targeta: així actuen els ciberdelinqüents
- Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
- Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Claret, el poble de vuit veïns que celebra mil anys d'història sense renunciar al futur
- L’empresa Vegetalia busca una nova nau de 3.000 metres quadrats al Moianès