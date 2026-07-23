VISTA A NOVA YORK
El judici contra Maduro als EUA s’iniciarà l’1 de juny del 2027
Trump atorga immunitat judicial a Delcy Rodríguez, successora de l’exlíder veneçolà
Abel Gilbert
Nicolás Maduro i la seva dona, Cilia Flores, van tenir ahir la seva tercera cita als tribunals de Nova York des que van arribar emmanillats als EUA després de l’operació d’un comando militar nord-americà, el 3 de gener passat. Abans d’entrar a la seu judicial, vestit amb l’uniforme carcerari de color beix, es va saber que el judici en contra seu s’iniciarà l’1 de juny del 2027. L’expresident ha sigut acusat de conspiració per cometre narcoterrorisme i importació de cocaïna, entre altres delictes.
Maduro no va tenir el privilegi que l’Administració de Donald Trump acabava d’atorgar a la seva successora, Delcy Rodríguez: immunitat judicial. El Departament de Justícia (DOJ) va al·legar davant un tribunal del districte Sud de Florida la "potestat" per blindar la "presidenta encarregada" davant la comanda d’una milionària indemnització a tres ciutadans nord-americans que havien sigut empresonats a Veneçuela i en el seu moment van denunciar haver sigut torturats.
Per a la Casa Blanca, Rodríguez és "cap en actiu d’un Estat estranger". Els dos fets, la presentació del DOJ i la nova audiència de Maduro, passen gairebé alhora i informen sobre la naturalesa de les actuals relacions entre Washington i Caracas.
Durant els 18 minuts que va durar la vista a càrrec del jutge Alvin Hellerstein, Maduro es va tocar repetidament els auriculars, com si mirés de capturar un senyal més net de la traducció. L’expresident va seguir la sessió al costat dels seus advocats. Flores també va mostrar una aparença més saludable. Al finalitzar la sessió, tots dos van conversar amb els seus advocats. Després van abandonar el tribunal.
"Presoner de guerra"
Maduro, que fa més de sis mesos està en una presó federal de Brooklyn, es va declarar "no culpable" dels càrrecs que li imputen i es va considerar un "presoner de guerra". El fiscal federal Jay Clayton i la defensa analitzaran l’estat de les proves reunides, la presentació de diferents mocions i altres aspectes processals.
Originalment, l’audiència estava prevista per al 30 de juny, però el DOJ va sol·licitar postergar-la al·legant qüestions de seguretat. La decisió va coincidir amb el desenvolupament del Mundial 2026, que va concloure diumenge passat i va demandar un fort desplegament policial.
El jutge Hellerstein està alhora al centre de discussions sobre el procés: té 92 anys i durant l’audiència anterior va mostrar signes de fatiga que van suscitar interrogants entre experts sobre la seva capacitat per conduir un judici que es preveu extens i complex.
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