L’expresident acusa el Tribunal de Comptes de "desafiar" Europa
El dirigent atribueix a l’organisme espanyol "una manipulació" de la sentència
Carlota Camps
Després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a favor de la llei d’amnistia, el líder de Junts, Carles Puigdemont, va acusar el Tribunal de Comptes de "desobeir conscientment". "És un desafiament en tota regla", va afirmar el també expresident de la Generalitat en un missatge a les xarxes socials després que aquest organisme decidís reprendre la tramitació del procediment obert contra els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, i altres alts càrrecs del Govern, per la despesa del referèndum de l’1-O i la promoció de Catalunya a l’exterior.
"Sembla que enmig de l’orgia nacionalista que ha provocat el futbol, el Tribunal de Comptes s’ha animat i ha demanat que li aguantessin el cubata per demostrar que s’atrevia a desafiar la més alta magistratura europea", va afirmar Puigdemont, i va afegir: "Veurem com acaba, perquè una cosa és fer-se el farol entre els col·legues del tribunal madrileny i els seus amics de la Sociedad Civil Catalana, i una altra és fer-ho davant la màxima judicatura europea".
A més, el president de Junts va acusar el Tribunal de Comptes de fer "una manipulació vergonyosa" de la sentència del TJUE avalant l’amnistia i va titllar de "candidata prevaricadora" Elena Hernáez, la consellera que firma la provisió. En la mateixa comunicació, el postconvergent també va denunciar que l’entitat denunciant, Societat Civil Catalana, anticipés en un programa de televisió la resolució.
"¿Com ho sabia? ¿La consellera del Tribunal de Comptes ha fet com el fiscal general condemnat i ha filtrat informació a una part perquè ho expliqui a la premsa? ¿O ha sigut la part demandant la que ha traficat amb influències per fer-li al Tribunal de Comptes el que ella vol?", es va preguntar. En qualsevol cas, Puigdemont va afirmar que a l’espanyolisme "li repugna" la idea d’Europa i només la defensa en tres circumstàncies: quan la pot instrumentalitzar, quan pot treure’n diners, i quan les resolucions judicials van a favor seu.
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