Comunitat Valenciana
Pérez Llorca aprova el seu primer pressupost després d’acontentar Vox
El partit ultra aconsegueix introduir la "prioritat nacional" en els comptes públics
Mateo L. Belarte
Objectiu aconseguit. El president Juanfran Pérez Llorca es va marcar des de l’arrencada del seu breu mandat l’objectiu de comptar amb uns pressupostos i aquest dimecres les Corts han aprovat, amb els vots del PP i Vox, el projecte de llei per al 2026, dotat amb 33.305 milions d’euros. Són els pressupostos més tardans de la història de la C. Valenciana i comptaran amb tot just cinc mesos de vida abans de la seva probable pròrroga, però serveixen al Consell de Llorca per certificar de nou la seva sòlida relació amb Vox i blindar el tram final de legislatura. L’esquerra, que hi ha votat en contra, ha denunciat la docilitat del Consell del PP durant la negociació amb els voxistes, que aconsegueixen per primera vegada convertir en llei la "prioritat nacional", plasmada en els comptes de forma literal.
Llorca s’apunta el gol de la gestió, es diferencia del Govern de Sánchez i els seus tres anys sense pressupostos i compleix davant Feijóo, que encara l’ha de ratificar com a candidat el 2027. Per la seva banda, Vox torna a imposar el seu discurs i introdueix la prioritat nacional per primera vegada en uns pressupostos autonòmics. La influència voxista ha quedat patent en la fase d’esmenes, on el PP ha acatat el 99% de les seves reclamacions. Com ja va passar amb els governs de coalició, la C. Valenciana torna a ser l’avançada, el territori on abans cedeix el PP.
El portaveu de Vox, José María Llanos, va defensar la posició favorable del seu grup als comptes i va exhibir influència i un cert to triomfalista. "Prioritat nacional per llei", va assenyalar.
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