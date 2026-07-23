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Reclam turístic a París

Reobre la galeria del Louvre que va ser escenari del "robatori del segle"

Els visitants podran contemplar les pintures i decoracions, ja que les joies que van escapar a l’atracament seran traslladades

La Galeria d’Apol·lo. | LOU BENOIS / AFP

La Galeria d’Apol·lo. | LOU BENOIS / AFP

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El Periódico

París

El Museu del Louvre va reobrir al públic ahir la Galeria d’Apol·lo, on s’exhibien les joies de la Corona que van ser robades el 19 d’octubre, sense exposar cap obra ni objecte de valor, de manera que únicament se’n podrà apreciar el decorat interior.

El diari Le Parisien va avançar dilluns que les joies que van escapar al robatori seran traslladades en el futur a un nou espai de màxima seguretat i sense finestres dins del museu. Mentrestant, la Galeria d’Apol·lo permetrà als visitants contemplar les pintures i decoracions realitzades per Charles Le Brun i altres artistes dels segles XVII i XIX, espai que podria convertir-se en tot un reclam turístic per haver sigut escenari del "robatori del segle". Les vuit joies sostretes, entre les quals s’inclouen collarets, tiares, reliquiaris i agulles de pit de pedres precioses, tenen un valor econòmic conjunt estimat d’aproximadament 88 milions d’euros, tot i que el patrimonial és inestimable.

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Davant la façana principal del museu, sota la icònica piràmide, els visitants mostraven ahir una barreja de sorpresa i curiositat. "Jo hi aniria de tota manera. Hi haurà moltes coses precioses per veure. ¡No només són les joies!", va afirmar a l’agència Efe el James, un australià que va visitar el palau amb un grup d’amigues, sorpreses perquè "encara passin aquestes coses". "És com Ocean’s 11, com una pel·lícula. Com si fos un plató, però en la vida real", va afegir el James, referint-se a l’esmentada saga nord-americana de films sobre atracaments.

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