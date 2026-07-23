Primera entrevista
Zapatero no aclareix l'origen de les joies ni els seus cobraments com a assessor però insisteix en la seva innocència
Claus d'una declaració en què l'expresident ha insistit que no és un corrupte i ha negat qualsevol reunió o gestió a favor de Plus Ultra
May Mariño
El passat 19 de maig, mentre la policia escorcollava el seu despatx al carrer Ferraz, el president José Luis Rodríguez Zapatero va publicar un vídeo en què assegurava la seva innocència i avançava que donaria explicacions públiques als mitjans de comunicació sobre el cas judicial que ha acabat portant-lo a declarar a l'Audiencia Nacional com a imputat per delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
Aquestes explicacions públiques s'han anat ajornant —segons ha explicat el mateix expresident per la conjunció entre el seu deure moral de donar explicacions i la seva estratègia judicial— fins aquest 23 de juliol, que és quan ha trencat el seu silenci i ha concedit la primera entrevista a TVE. Però, ¿què ha aclarit i què no l'expresident?
Rescat de Plus Ultra
L'ajuda pública de 53 milions d'euros que es va concedir en plena pandèmia de la covid a aquesta aerolínia és l'origen judicial de la causa. S'investiga la participació de Zapatero en la presumpta trama internacional de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i utilització de societats instrumentals vinculada a l'aerolínia i a un suposat ús irregular d'aquests diners públics, que van ser desviats a finalitats il·lícites segons apunten els investigadors.
L'expresident es va mostrar taxatiu i, com sempre ha mantingut en declaracions públiques —quan va comparèixer al SenaT— o davant el jutge José Luis Calama, va sostenir en diverses ocasions que no hi ha influït, ni tan sols va parlar «amb ningú» de la Sepi ni del Govern sobre el rescat de 53 milions d'euros de l'aerolínia Plus Ultra.
És més, va negar «absolutament» haver conegut la decisió del rescat de Plus Ultra abans de la seva aprovació al Consell de Ministres. «Jo no vaig saber en cap moment quan es faria el rescat», va asseverar, després que se li recordés que Julio Martínez —en l'escrit remès al jutge— va defensar que el president el va informar onze dies abans de l'aprovació formal de l'ajuda. Sobre els cobraments obtinguts, l'entrevista tampoc no ha permès obtenir cap aclariment, ja que ni tan sols no se li ha preguntat concretament per això.
Joies
Sobre l'assumpte de les «maleïdes joies», tal com en el seu dia ho va denominar el jutge José Luis Calama, és del que menys dades ha aportat. És més, només va apuntar que es tracta d'un «regal», tot i que no va precisar ni tan sols el país d'origen ni el motiu ni la persona o persones que l'hi van regalar. Va insistir que no era conscient del valor que tenia, fins i tot va bromejar que mai no ha entrat en una joieria, i va avançar que la valoració pericial que les xifra en 1,3 milions d'euros serà «sotmesa a contradicció».
Va sostenir que no recordava que aquelles joies eren a la caixa forta amb altres pertinences, alhora que va negar cap afany de contraban ni cap intenció de defraudar, i es va limitar a subratllar, com va fer cada vegada que se li preguntava per aquest assumpte, que les joies no són «ni ús, ni destinació, ni afany patrimonial», però que no donava més detalls perquè «aclarirà» totes les circumstàncies davant la Justícia. «Davant el jutge, donaré totes les explicacions» d'aquest «regal de cortesia personal, sense més».
Preguntat expressament per Aràbia, país del qual el seu entorn va parlar com a origen del regal fa unes setmanes, Rodríguez Zapatero no va voler aclarir durant l'entrevista si aquest país és el que el va obsequiar amb les peces. En tot cas, ha negat que tingués intenció de defraudar Hacienda en conservar-les. Sobre la possibilitat de tornar-les, només ha dit que ara són en poder de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia, tot i que li produeixen una «al·lèrgia profunda».
El seu paper a Análisis Relevante
Zapatero no va voler entrar a rebatre el que Julio Martínez va exposar en el seu escrit al jutge, ni tan sols pel que fa al fet que era ell qui liderava i decidia totes aquelles qüestions d'estratègia i captació de clients d'Análisis Relevante. L'expresident ha subratllat que tota la seva feina es va limitar a consultoria i assessorament.
«És evident que els clients sabien que el consultor era jo. Però mai no vaig tenir intenció de participar en cap societat, ni hi vaig participar, ni vaig signar cap contracte amb cap client. Només vaig aconsellar que a algunes persones els podria semblar interessant conèixer els nostres informes», ha explicat. «Tota la meva feina de consultoria està declarada, amb el meu nom i els meus cognoms». Sobre el que va dir el seu amic i company de ‘running’, es va limitar a apuntar que no entraria «en l'estratègia de defensa» de cap imputat.
Paper de les filles
El president no va ocultar el malestar que li genera la situació en què es troben les seves filles Alba i Laura, també imputades, però va marcar una certa distància entre la seva situació processal i la d'elles, dins de l'estratègia de defensa. Va negar, amb escarafalls i fins i tot amb un cert enuig, que s'insinuï que les va utilitzar com a testaferros i que desviés fons a l'empresa d'aquestes a través d'Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez, com suggereixen tant la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) com el jutge.
És una «pregunta increïble», «només faltaria que jo hagués intentat que les meves filles fossin testaferros d'alguna cosa. Home, si us plau», va sentenciar. El president va assegurar que serà What The Fav la que presentarà davant el jutge tots els seus contractes i la seva activitat, de la qual té la «convicció» que és «absolutament lícita». També ha negat que fossin compensades per feines que no feien.
Offshore a Dubai
«Dir que he donat instruccions per constituir una societat offshore és com dir que vull anar a la Lluna», va assenyalar l'expresident quan se li va preguntar pels vincles que estableix la UDEF entre la seva persona i la creació de societats a l'estranger per eludir impostos. «És «una invenció». «No he parlat d'una societat offshore en la meva vida, ni amb Julio Martínez, ni amb ningú», va asseverar el president
En aquest moment, el president no va perdre l'oportunitat de tornar un atac a Felipe González, que va assegurar que no veia l'expresident «capaç» d'organitzar una trama econòmica i criminal: «Ell sabrà de tot això i de societats offshore potser; jo, per descomptat, no ho sé i li dono la raó».
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